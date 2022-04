Különleges alkotást adtak át Kübekházán a költészet napján: a falu fő tere interaktív versponttal gazdagodott. A régi korok hangulatát idézi a hatoldalú "hirdetőoszlop", amin 24 magyar költő verseit olvashatják el a nézelődők.

Az ötlet helyben született meg, a verspontot Hiszek Judit könyvtárvezető tervei alapján készítette el a makói Váll-Ker Kft., támogatásként. A költők arcképe, rövid méltatása és versei mellett QR-kódok is felkerültek az alkotásra, ezeket leolvasva Kübekháza lakóinak tolmácsolásában kedvenc verseiket élehet meghallgatni. A dísztó mellett felállított oszlopot este is érdemes lesz körbejárni, mert belső megvilágítást és napelempanelt is kapott.

Fotó: Kübekháza Hírszolgálat

Az ünnepségen verset mondtak a helyi iskola tanulói és Hevesi Éva tanárnő, de volt más meglepetés is, ami a költészet napjához kapcsolódott. Az átadó után ugyanis minden résztvevő vehetett egyet a kifeszített ruhaszárító kötélre akasztott kis tasakokból, amik a helyi kézműves szakkörben készültek. Ebben mézeskalácsot találtak újabb QR-kóddal - egy-egy verset hallgathattak meg, kübekházi lakók hangján.