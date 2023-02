Február 6-áig, azaz a mai napig lehet benyújtani a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatói pályázatát. A teátrum vezetésére 5 éves, határozott munkaidejű szerződést kínál a szegedi önkormányzat. A főigazgatóhoz tartozik a Nagyszínház, Kamaraszínház, Újszegedi Szabadtéri Színpad, a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében a Dóm-téri Szabadtéri Színpad, valamint a REÖK is, a pályázónak szakmai elképzeléseket, évadtervet, produkciós tervet, gazdasági stratégiát kell vázolnia ezek kapcsán.

Vasárnap este operettgálát rendeztek Szegeden az IH Rendezvényközpontban, amelynek egyik szervezője Peller Károly volt. Az est végén elhangzott: a Budapesti Operettszínház művésze is megpályázza a főigazgatói állást. Peller Károly 43 éves, Nívó-díjjal is kitüntetett színész, operetténekes, táncos, komikus. A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolában érettségizett, majd a Budapesti Operettszínház Zenés-színészképző Stúdiójában végzett. Több szerepet játszott vendégként a Győri Nemzeti Színházban, évekig a bécsi Volksoper vendégszólistája is volt. Hét évvel ezelőtt drámainstruktor képesítést szerzett a Színház-és Filmművészeti Egyetemen. Országos ismertséget a Jóban-rosszban című sorozat egyik főszereplőjeként szerzett, de állandó fellépője a Budapesti Operettszínház a köztelevíziók által rögzített gáláinak is.

A színház főigazgatói székére érvényesen pályázókat szakmai bizottság hallgatja majd meg, ezt követően a pályázatokról a szakbizottság véleményét mérlegelve a közgyűlés dönt. A posztot július 1-től tölti majd be a megválasztott szakember.