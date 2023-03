Nemrégiben hírt adtunk arról, hogy a szegedi, deszki és röszkei csoportokkal működő Tiszavirág Néptáncegyesület gyermekei meghívást kaptak a Gyermek Néptáncantológiára, azonban március első hétvégéjén nemcsak ők, hanem az idősebbek is színpadra lépnek Budapesten. Az együttes ugyanis meghívást kapott az az Ifjúsági Néptáncantológiáról is, amelyen a Fekete Turca című produkciót mutatják majd be. Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület és a Martin György Néptáncszövetség közös rendezvénye a fővárosi Eiffel Műhelyházban tartják meg március 4-én 15 órától. Egyébként az antológia műsorát több mint 40 beérkezett pályázatból válogatták össze, végül 14 együttes koreográfiája kerülhetett be a szakmai zsűri döntése értelmében.