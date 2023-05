Ennek megtapasztalása minden szentgyónásban lehetséges. A feloldozás szövegében benne van a Szentlélek megtisztító, gyógyító ereje, továbbá az arra való ráébresztés, hogy bármit is tettünk, akkor is Isten gyermekei vagyunk. Ez nagyon felemelő igazság, amit, ha átél az ember, másként tekint önmagára, a kapcsolataira, a világra és a sikertelenségeire is. Egy biztonságot adó erő