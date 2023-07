Pénteken három előadás erejéig visszatér a Szegedi Szabadtéri színpadára a Chicago című musical. Az előadásokra kedden este kezdték el az összpróbákat, ez előtt a Szabadtéri Szalonban délután Stahl Judit beszélgetett a produkció néhány szereplőjével, Ónodi Eszterrel, Czakó Juliannával, Janza Katával és Mészáros Mátéval.

A jazzmusical főszereplője Roxie Hart, aki naiv lányból világsztárrá válik a börtönben. Az őt megformáló Czakó Julianna úgy fogalmazott, figurája úgy vált érdekessé a nagyközönség számára, hogy szentnek állította be magát. Ez a jelenség ma is megfigyelhető, de nem ez a darab egyetlen aktualitása.

Az hogy a média felkap, majd megcsócsál és ha már az érdekei nem úgy diktálják, kiköp, szintén összecseng a mai trendekkel

- tette hozzá Ónodi Eszter.

Elhangzott, hogy a rendező, Béres Attila a tavalyi előadáshoz képest sok olyan részt kivett a darabból, mely nagyon direkten utal a mai világra. Ettől valószínűleg talányosabb lesz az új verzió. Janza Kata hozzátette: az ő karakterétől is sok kiabálást elvett a rövidítés során, így abban a megmaradt pár helyzetben kell megmutatnia, milyen kemény figura az általa megformált börtönőr.

A beszélgetésben több kulisszatitokról is beszéltek a színészek. Elárulták például, hogy a három női főszereplő tavaly és idén is ellátogatott egy börtönbe, hogy karaktereiket személyes élmények alapján tudják megformálni. De hosszasan beszélgettek arról is, hogy érzik magukat Szegeden. Stahl Judit például felnőtt táborként jellemezte az itt töltött időt, ahova őt is és Janza Katát is elkísérték például gyermekeik. Mészáros Máté megmutatta azt a medálját, amelyet egy szegedi ékszerész készített neki kutyájáról formázva, Janza Kata pedig arról mesélt, milyen jó érzés neki, amikor az utcán megállítják. Szóba került az is, ki mivel tölti az idejét, amikor az előadásban éppen nincs színpadon: Mészáros Máté például, mivel sok ideje van, ilyenkor a templomkertben sétáltatja kutyáját, Ónodi Eszter pedig az öltöző előtt ül a levegőn és hallgatja a zenéket.

A világhírű musical, amelyből a Szegedi Szabadéti Játékok saját produkciót készített, pénteken, szombaton és vasárnap látható a Dóm téren.