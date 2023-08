Túltolt píszí mindenhol, az meg nem olyan vicces. Épp itt volt már az ideje annak, hogy készüljön egy olyan vígjáték, mint a Kivert kutyák. Olyan vígjáték, amiben az alkotók nem arra figyelnek kényszeresen, hogy lehetőleg ne sértsenek meg egyetlen társadalmi csoportot sem. Josh Greenbaum filmje közben végre tényleg tudunk jóízűeket nevetni, mert amikor a Kivert kutyák vicces, akkor nagyon az. Gátlástalan, merész, provokatív és prosztó. Szellemi elődje leginkább a South Park, de olyan komédiákat is eszünkbe juttathat, mint a Förtelmes főnökök, a Ted vagy a Kopasz osztag. Nem túl távoli rokonok Seth Rogen tapló vígjátékai sem, valamint a Judd Apatow nevéhez köthető, az emberi kapcsolatokat pellengérre állító komédiák.



A Kivert kutyák cselekménye olyan egyszerű, hogy egyetlen összetett mondatban összefoglalható: Reggie kutyát kirakja a gazdája, aki emiatt összefog más kóbor kutyákkal, hogy együttes erővel bosszút álljanak a rossz gazdin. Hőseink – a jóhiszemű Reggie, a szabadszájú Bogár, a melegszívű Maggie és a nagy melák Vadász – útra kelnek, és a hazaút során bizony rengeteg kalamajkába keverednek. Mialatt kutyagolnak, egymást követik az ízléstelenség határát súroló jelenetek. Bőven el tudom képzelni, hogy sok néző indokolatlannak fogja érezni azt, hogy kutyusaink csaknem állandó témája a szex, így a poénok nagy része altesti jellegű. Itt dicsérem meg a cím magyar fordítását, mert míg a „Strays” csupán annyit jelent, hogy „Kóborlók”, a Kivert kutyák a maga módján utal a film perverz és prosztó stílusára. És ha már magyar fordítás, a szinkronnak is sikerült jó pár olyan ferdítést eszközölnie, amivel hozzáad az eredeti forgatókönyvhöz, és most nemcsak az olyan tuskó szójátékokra gondolok, mint az „alakula a kutyakula” és társai. A mellettem ülő nézők – akikben akkorra már volt egy-két söröcske – még ezeken az idétlenségeken is tudtak nevetni – hát egészségükre.