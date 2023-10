– Készülünk a jövő héten kezdődő hetedik Zsigmond Vilmos Filmfesztiválra

– mondta a fesztivált beharangozó sajtótájékoztatóján pénteken a szegedi Klauzál téren Kolonics Erika, a IH Rendezvényközpont igazgatója. A helyszín azért a Klauzál térre esett, mert a fesztivált ott egy szabadtéri fotókiállítással is népszerűsítik. Ezen Zsigmond Vilmos Filmfesztiválról és a 100 éves Belvárosi Mozi történetéről készült kiállítás látható, egészen október 29-ig, vagyis a fesztivál végéig.

Szabó Éva, a fesztivál művészeti vezetője Zsigmond Vilmost idézte. A magyar származású amerikai, Oscar-díjas operatőr azt mondta az egyik interjújában, hogy „a filmet nem lehet eltörölni a Föld színéről, az mindig lesz”. A művészeti vezető hozzátette: film mindig lesz, és a legjobb moziban nézni a filmeket.

A fesztivál versenyprogramjába több mint húsz országból 8 nagyjáték- és ugyanennyi dokumentumfilm, 20 rövidfilm és 4 kísérleti film került be. A szakmai zsűri csaknem 400 nevezésből választotta ki a végleges mezőnyt. Buk Miklós és Török Ferenc az egész estés alkotásokból, Muhi András és Csepeli Eszter a kisjáték- és kísérleti filmekből, Bakony Alexa és Domokos Balázs pedig a dokumentumfilmek közül válogatta ki az operatőri szempontból leginkább izgalmas alkotásokat, hiszen egy operatőri fesztiválról van szó.

Az előző évekhez hasonlóan számos nemzetközi fesztiválokat megjárt filmmel találkozhat majd a közönség. A holland Funkele, az új-zélandi Datsun és a belga Zeewonk című filmek Berlinben, az amerikai Safe, a magyar Hajszálrepedés, a macedón-szerb North Pole és a kínai Look at Me Cannes-ban, míg az olasz Tria Velencében versenyzett. Több korábban díjazott operatőr újabb filmjei is bekerültek a programba, például a tavalyi fődíjat elhódító Ezequiel Salinas Budapest Silo című filmje. A legjobb dokumentumfilm díját már elnyert Nagy Zágon a Beauty of the Beast című filmmel szállt versenybe, a 2019-ben legjobb kísérleti filmnek választott Dark Chamber-t fényképező Pálos Gergely pedig egy Nádas Péterről szóló dokumentumfilmmel, a Saját erdővel és az Affrikáta című rövidfilmmel tér vissza a fesztiválprogramba.

Az is elhangzott, hogy a fesztivál idei életműdíjasa Andor Tamás operatőr Balázs Béla-díjas, Érdemes művész, Kiváló művész lesz.

A jövő heti kezdésre, vagyis a megnyitóra pedig egy igazi meglepetéssel is készülnek. Ez egy Woody Allen interjú, amit a világsztár kifejezetten a fesztiválnak adott, és a Zsigmond Vilmossal közös munkájáról beszél benne.