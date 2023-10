A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom idén is díjazta azokat a személyeket, házaspárokat és kutatókat, akik a családokért, a közösségért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein. A példaértékű szeretetben és tudományos munkában együtt élő házaspárról, Kopp Máriáról és Skrabski Árpádról elnevezett díjat méltán hívják a jó emberek Oscarjának.

Skrabski Fruzsina a szüleiről elnevezett díjátadón a Cédrus utcai Szent László Közösségi Házban

„Fantasztikus, amit nap mint nap tesztek, nem lehetünk elég hálásak nektek! Köszönjük, hogy vagytok, hogy értünk dolgoztok! - mondta Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elnöke, Kopp Mária és Skrabski Árpád lánya, aki a XII. kerületi Szent László Közösségi Házban tartott díjátadón azt a személyes kötődést is megosztotta a jelenlévőkkel, hogy szüleivel a környéken éltek, »hazajártak« ide a szomszédos templomba, és a kertben felállított keresztút stációi is nagynénje, néhai Kopp Judit alkotása. Skrabski Fruzsina hozzáfűzött még egy emléket.

Kopp Judit stációi az Istenhegyi úti Szent László Templom kertjében

„Édesányám 70. születésnapjára elmentünk a Szentföldre is keresztutat járni, ott kaptam tőle azt a keresztet, ami most a nyakamban van. Ő már nincs itt, édesapámmal együtt fentről kísérik figyelemmel az életünket, miközben a Szentföldön és a világ minden részén, de a közvetlen környezetünkben is fájdalmas és szívszorító dolgok történnek, mégis mindenütt ott vannak a jó emberek is, akik önzetlenül teszik a dolgukat másokért. Ez reményt ad.”

Kopp-Skrabski-díjasok 2023 Skrabski Fruzsinával (balról a negyedik): Dr. Drjenovszky Zsófia Anna, Halász Éva, Böszörményi-Nagy Gergely, Ébner Magdolna, Dr. Jagodics Balázs, Juhász Anita, Palojtay Márta és Popovics Béla, Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert

A Kopp-Skrabski-díj fődíjasa egyéni kategóriában

2023-ban a fődíjas Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója. A jövőfesztivál megrendezésével Gergely sokat tesz a magyar fiatalok tudásának, tájékozottságának növeléséért. A fődíjas köszönő szavaival Ferenc Józsefet idézte, miszerint mindig annyi díjat kell kiosztani, hogy annak is jusson, aki megérdemli. "Velem ez most fordítva történt. Engem a Gondviselő elhalmozott mindennel: megkaptam a szüleimtől, barátoktól, mesterektől, a társamtól mindazt, amire szükség van ahhoz, amit csinálok. Nekem ez a dolgom, amiért nem jár jutalom. Ahogy Máté evangéliumában olvassuk: aki sokat kapott, attól többet kérnek számon. Vagy eszembe jut a kis Nemecsek, aki nagybetegen fekszik otthon, és amikor a Pásztorok meglátogatják és Nemecsek édesapja forró csokival kínálja őket, azt feleik: nekünk az nem jár. Ha azonban az ember olyan elismerést kap, ami nem jár neki, akkor igyekszik legalább utólag méltónak lenni rá."

Közönségdíjas

Halász Éva kárpátaljai pedagógus kapta a közönségdíjat. Éva kiemelkedően eredményes tehetségfejlesztő, hagyományőrző tevékenységet folytat - oktatási feladatai mellett - a beregszászi járási Haranglábon.

Böszörményi Nagy Gergely a Kopp-Skrabski-díj fődíjasa egyéni kategóriában

A Kopp-Skrabski-díj fődíjasai házaspár kategóriában

Ébner Magdolna vegyészmérnök és Ébner Gyula villamosmérnök lett a fődíjas a házaspárok között. Eredeti szakmájukat otthagyva megalapították a a gyöngyösi Autista Segítő Központot, a karácsondi Autista Majorságot és a Gyöngyöspatai ökogazdaságot.

Közönségdíjasok

Palojtay Márta, a munkácsi püspökség munkatársa és Popovics Béla tanár, honismereti vezető is közönségdíjat kapott. Márta segélyprogramok szervezője, lelkigondozó, életvédő munkája nyomán jelentősen csökkent az abortuszok száma. Béla a cserkészet kárpátaljai elindítója, helytörténeti sétákat, előadásokat szervez.

Skrabski Fruzsina, Popvics Béla, Palojtay Márta és Skrabski Luca

A tudományos Kopp-Skrabski-díj fődíjasa - 35 év alatti kategória

Juhász Anita, a Semmelweis Egyetem klinikai szakpszichológusa érdemelte ki ezt a díjat. Anita tevékenysége a mentális egészség védelmének területén kiemelkedő. Tréningjének célja a szülő és gyermeke közötti kapocs erősítése.

Közönségdíjas

Dr. Jagodics Balázs, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa kapta e kategória közönségdíját. Balázs iskolapszichológusi tapasztalatokkal lépett a kutatás területére, az iskolai kiégés-szindrómát, a tanulást támogató pszichológiai erőforrásokat, az iskolai kudarcok tényezőit kutatja.

Kopp-Skrabski díjátadó a Szent László Közösségi Házban

A tudományos Kopp-Skrabski-díj fődíjasa - 35 év feletti kategória

Dr. Drjenovszky Zsófia Anna, a Károli Gáspár Református Egyetem Szociológia tanszékének docense kapta ezt a díjat. Ő családszociológiával foglalkozik, disszertációjának témája a nők távolmaradása a munkaerőpiactól a gyermekvállalást követően.

Közönségdíjas

Dr. Medgyesy-Schmikli Norbert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének docense, művelődéstörténész kapta a kategória közönségdíját. Az oktató a magyar iskolatörténet, a hazai barokk iskoladrámák kiemelkedő kutatója. Az általa alapított színtársulattal élővé és közösségi élménnyé teszi ezt a hagyományt. Emellett egyházi népének-gyűjtései is figyelemre méltóak.

Kopp Mária és Skrabski Árpád két lánya, Skrabski Luca és Skrabski Fruzsina

Kopp-Skrabski-díj A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom 2017 óta minden évben kiosztja a Kopp Mária - Skrabski Árpád kutató házaspárról elnevezett díjat. A kitüntetést azok kapják, akik a családokért, kisebb és nagyobb közösségekért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein. A díjat egy-egy, életútján vagy hivatásán keresztül kiemelkedő példát mutató személy, házaspár illetve kutató kapja. A tudományos Kopp-Skrabski-díjat a Richter Gedeon Nyrt. támogatásának köszönhetően ítélik oda.

