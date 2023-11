Hosszú elemzést közölt a Zsaru magazin az önvezető autókról, és arra jutottak benne, hogy még messze van az, hogy úton-útfélen ilyenekkel találkozzunk. Azt írják, hogy 2035-ig nem valószínű, hogy az önvezető kocsikat széles körben használják majd. Emlékeztetnek, hogy a Google 2015 óta teszteli az önvezető gépjárműveket, de az autóipar ez ágazata lassan fejlődik. A gond egyfelől, hogy a rengeteg szenzor és kamera, a csúcstechnológiás számítógépes rendszerek, amelyekkel az önvezető autókat szerelik, valamint az ezeket vezérlő chipek drágák, és nem is lesznek egyhamar olcsóbbak. Ez pedig elriasztja azokat a potenciális vásárlókat, akik ilyen autót szeretnének birtokolni.

Egy kivétel van: az önvezető kocsik használata robottaxiként rövid távon is megvalósulhat, sőt, már meg is valósult, de ez sem problémamentes. Ezek a taxik több bajt is okoztak az elmúlt években. Egyszer egy robottaxi ütközött egy tűzoltókocsival. Az önvezető taxi utasa megsérült a balesetben, amely egy San Franciscó-i kereszteződésben történt. Ennek ellenére az önvezető járművek az amerikai Zoox cég tervei szerint a vállalati alkalmazottak szállításának szokásos vonalát szolgálják majd ki. De még persze ez is a jövő, és csak az Egyesült Államokban.

Azonban nem kell önvezető autó, elég egy elektromos is ahhoz, hogy bajba kerüljön a sofőr. Egy férfi éppen hazafelé tartott a skóciai Glasgow-ban nemrég vásárolt kocsijával. Nagyjából 30 mérföldes, átszámítva 48 kilométeres sebességgel haladt, amikor megpróbált lassítani, az autó azonban nem reagált. A rendőrséget hívta, hogy állítsák meg. A rendőrök több autóval vették körbe a férfit, biztosították a szabad, illetve felvették a kapcsolatot mérnökökkel is, de fogalmuk sem volt arról, hogy mit kell tenni ilyen esetben. Végül egy rendőrségi furgonnal állták el ez útját, és azt mondták: hajtson bele. Kiderült, hogy a járműnek volt egy sor hibája, ezért nem reagált a tulajdonos utasítására.