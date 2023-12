Ahogy közeledünk a karácsonyhoz, egyre tematikusabb programokat tud Timár Kriszta és Arany T. János újságíró kollégánk ajánlani podcast adásunkban, hiszen lassan minden az ünnepről szól.

A meghitt koncertek, gyertyagyújtások és kézműveskedések között azonban így is akad pár más jellegű elfoglaltság, amivel azok is elüthetik szabadidejüket, akik esetleg menekülnének ebből a hangulatból. Lesz például kabaré, egy ismert tévés személyiség zenés vizsgáztatásán is részt vehetünk, vagy éppen megünnepelhetjük a téli napfordulót. És persze ott van az örök klasszikus, a mozi, ahova például visszatér az a film, amely 20 éve letaszíthatatlan a karácsonyi klasszikusok trónjáról. Hallgassák meg programajánló podcastunkat és válogassanak kedvükre.