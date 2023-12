– Hatalmas váltás, kemény időszak volt, mert egy hónap alatt a repertoár hat darabját kellett betanulnom, melyekkel külföldön is turnéztunk. Majd 1987-ben berobbant a köztudatba a Szegedi Balett és még győri balettosként eljöttem megnézni az első bemutatójukat. A társulatomból addigra páran már átszerződtek Imre Zoltánhoz, többek között az akkori párom is. A szegediek újfajta mozgásvilága annyira megfogott, hogy egy hónapra rá én is csatlakoztam hozzájuk. A köztes időszakban pedig virágzacskókat és reluxát árultam egy autóversenyző ismerősömmel.