Queneau ezt a történetet 99 variációban írta meg, én ebből 16 olyan stílust választottam ki, ami zeneileg érdekelt. Tele van asszociációkkal. Lesz utalás Tinódi Lantos Sebestyénre, de a Pillangókisasszonyra is. Bognár Róbert zseniális, inspiratív fordítását használtam, akivel együtt dolgoztunk az Árgyélus királyfin és a Tótékon is. A Stílusgyakorlatokat előadjuk görögösen, csasztuskában, kényeskedve, de lesz a történetből csacska dal és szonett is