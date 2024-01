Az archaikus vonzódása mellett van a festészetének egy látszólagosan naiv vonulata is, néhány festménye gyermekrajzokra emlékeztet, ám szánt szándékkal alkalmazza a mondanivaló erősítésére. Néhány alkotása utcaképet ábrázol Csongrádról, ezek olyanok, mintha gyorsvázlatok lennének, látszik azonban, hogy nagyon is megfestett képek. Meghökkentő találkozás címmel találunk egy művet a kisteremben, melyen egy megtermett bika bámul egy földön heverő Rubik-kocát, ez a kép a popkultúrával is rokonított, fanyar gegekre példa, amelyekből szintén sokat elhelyezett a festő az alkotásain