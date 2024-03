Idén nem szervezik meg a Toros Pálinkafesztivált Szegeden. Hagyományosan március második felében szokták megrendezni, de idén elmarad. Ez lett volna a tizenharmadik rendezvény a sorban. 2009-es születésétől fogva a városi fesztiválszezon nyitórendezvénye volt Szegeden, amelyen az évek alatt celebek, sztárséfek is megfordultak. Sági Szilárd gasztrokibic, rendszeres műsorvezetői szereplése és zsűrizése a mai napig sokak számára maradandó emlék. Népszerű programja volt a fesztiválnak a böllérverseny és a polgármester konyhája, ahol Botka László állt be a pult mögé és kínálta sült kolbásszal a vendégeket. Tavaly igyekeztek megszólítani a fiatalabbakat is, még graffiti verseny is volt. Emellett tavaly újdonság volt az is, hogy több mint egy évtized után a Széchényi térről a Dóm térre költözött a buli. Puskás László szegedi vendéglátós és a Toros fesztivál főzőversenyének zsűritagja szerint nem volt szerencsés elköltöztetni a fesztivált, de a szervezőnek, a Tisza Expo Zrt.-nek nem volt más választása, a város nem adta bérbe nekik a Széchenyi teret.

Megtudtuk, több oka is van annak, hogy elmarad a rendezvény. Az egyik, hogy a Széchenyi teret nem adja a város, a másik pedig, hogy a cég átnézte a költségvetést és úgy ítélték meg, idén nincs rá pénz. Megkeresésünkre Szilágyiné Bitó Klára, a több mint két évtizedes múlttal rendelkező rendezvényszervező cég vezetője annyit mondott, nagyot változott a világ és technikai okok miatt marad el a rendezvény, amit jövőre mindenképpen szeretnének újra megrendezni.