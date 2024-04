Befejeződött a Nemzeti Tudósképző Akadémia tavaszi programsorozata Szegeden. A kétnapos konferencián mintegy 750 tehetséges, az élettudományok iránt elkötelezett és a kutatói pályára készülő középiskolás és egyetemista, illetve tanáraik vettek részt. A rendezvény végén sajtótájékoztatón értékelték a program jelenőségét a Városházán. Hegyi Péter, az Akadémia programigazgatója elmondta, a helyszínválasztás nem véletlen: a város kezdetek óta a program egyik jelentős támogatója.

Képen: Hegyi Péter, Brian Kobilka, Nagy Sándor, Varró András

Fotó: Gémes Sándor

– Az induláskor, 2012-ben, amikor Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója alkalmából kilenc Nobel-díjast hívtunk a városba, még csak a víziónk volt meg, hogy nem csak egyszeri ünneplést szervezünk. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumból indultunk el ezzel a programmal 40-50 diákkal és mindössze négy egyetemistával. Az eltelt 12 év alatt eljutottunk odáig, hogy immár országszerte több mint 200 gimnázium csatlakozott 2700 gimnazistával, illetve 100 felett van az egyetemistáink száma is. A SZTE mellett pedig bekapcsolódott a pécsi, debreceni és a Semmelweis Egyetem is, illetve a Magyar Kutatási Hálózat több központja, jelentősen megnövelve ezzel a fiatalok lehetőségeit. Nagy segítség volt számunkra, amikor Magyarország kormánya 2015-ben rendeletben döntött az évi 250 millió forintos támogatásról és egy szegedi kollégium felépítésének finanszírozásáról. A második programelemet pedig 2021-ben az Innovációs és Technológiai Minisztérium is hozzátette a programhoz, évi 500 millió forintra bővítve ki az alapítvány támogatását. Ehhez az összeghez pedig a szegedi önkormányzat is minden évben ad jelentős összegű támogatást – sorolta Hegyi Péter, hogyan tudott ez a különleges program – amelyben 14 éves kortól a posztdoktori fokozat megszerzéséig képzik a fiatalokat – így kifejlődni.

Aminek egyébként a nagynevű külföldi tudósok is csodájára járnak. A most Szegedre érkezett Nobel-díjas díszvendég, Brian Kobilka például 10 éven keresztül mindig visszautasította a meghívást, most azért jött el mégis, mert Randy Schekman Nobel-díjas sejtbiológus azt mondta neki, hogy ha egy jó programot akar látni, akkor Szegedre kell jönnie.

Ez a legjobb lehetőség, ami a diákok számára adott Magyarországon, ehhez még hasonló sincs Amerikában sem

– fogalmazta meg tapasztalatait a fiziológus professzor.

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester fontosnak nevezte, hogy Szegeden támogassák azokat, akik a következő generációt segítik pályájukon való elindulásukban.

A város jövője szempontjából is fontos ez a munka, amit az alapítvány végez, így továbbra is partnerek leszünk

– jelentette ki.

Fotó: Gémes Sándor

Varró András, az Alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondta, büszke arra, hogy ezt a programot politikai nézettől függetlenül támogatja minden oldal a közös cél érdekében, illetve arra is, hogy Szeged lehet egy ilyen kiváló képzés központja. A jövővel kapcsolatosan pedig Hegyi András közölte, már most is Szeged a fővárosa az ország orvosbiológiai képzésének, víziójuk azonban a program nemzetközivé tétele, amely már el is indult, hiszen Szingapúrból és Hongkongból is jöttek már tanulmányozni a programot. Ha minden a tervek szerint halad, 10 éven belül Szeged a tudomány egyik európai központjává is válhat.