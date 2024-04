Megint nem mindennapi meglepetést szereztek a Szeged belvárosában sétálóknak vasárnap a Kövér Béla Bábszínház művészei. Most a Móra Ferenc Múzeum előtt találkozhattak az arra járók az óriásbábokkal. Az esemény apropója egyébként az volt, hogy április első hetében a Kövér Béla Bábszínházban fogadták az ország összes bábszínházából érkező bábkészítőket, bábtervezőket, akik óriásbábokat készítettek a Tisza eredetéről szóló mondák alapján. Így aztán kézenfekvő volt, hogy a művészek „megalkották” a Tiszát is. A közösen létrehozott folyó állapotát az óriásbábok feltűnése változtatta folyamatosan. Megérkezett például egy csacsi, aki kijelölte a Tisza medrének vonalát, ettől lett kanyargós a folyó. Besétált a két szépséges, könnyező lány, a Szőke Tisza és a Fekete Tisza, de még óriásmedvék is előbukkantak, akik megborzolták a folyó sodrását. Vagyis a bábok segítségével a bábfolyó folyamatosan változott.