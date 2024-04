Berente Judit, a program fő szervezője, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke maga is szervátültetett, 29 évvel ezelőtt kapott új vesét.

Még csak 13 éves voltam, amikor végstádiumú vesebetegséget diagnosztizáltak nálam. A gyermekorvos azt közölte anyukámmal, hogy ez a kislány nem éri meg a 18. születésnapját. Szerencsére más orvosokkal is találkoztam. Tizenhat éven át tartottam a 40 grammos fehérje diétát, amivel 32 éves koromig kihúztam dialízis nélkül. Ez az időszak csak 8 hónapig tartott, 1995-ben új vesét kaptam

– mesélte a saját történetét Berente Judit.

Háromnapos rendezvényen találkoztak a vese-transzplantáltak Hódmezővásárhelyen. Fotó: Vajtó-Tilhof Ingrid

Hiányzó láncszem

– Amikor átvettem a szövetséget, úgy éreztem, van egy hiányzó láncszem a kórházból való hazaérkezés és a normál életbe való visszatérés között. Mi, senior transzplantáltak leültünk arról beszélgetni, hogy nekünk mi hiányzott abban az időszakban és összeállítottuk a Képzett beteg programot, ami az 1 éven belüli szervátültetetteknek és azok hozzátartozóinak szól. Magyarországon négy városban transzplantálnak, Budapesten, Szegeden, Pécsett és Debrecenben. A programjainkat ezen helyszínek közelében szervezzük, most Hódmezővásárhelyen – mondta.

A vesetranszplantáltak a három napos Képzett beteg programon a műtét utáni időszakról, az utógondozásól, a kilökődésgátló gyógyszerek hatásairól hallottak orvosi előadást, az életmód blokkban az egészséges táplálkozásról, a mozgás szerepéről esett szó. Este örömtáncot tanultak. A zárónapon ahhoz kaptak muníciót, hogy hogyan küzdjenek meg a szervátültetéssel járó lelki nehézségekkel.

Szülei akár mindkét veséjüket odaadták volna

A Képzett beteg programon találkoztunk az Orosházán élő Kovács Viktorral (42), aki élődonoros szervátültetésen esett át.

2012-ben derült ki a vesebetegségem, amivel évekig jól elvoltam. 2019-től romlott az állapotom, a Covid időszakában az addig 20-30 százalékos vesefunkcióm két hét alatt gyakorlatilag lenullázódott. 2021 márciusától jártam dialízisre, abban az évben, október 25-én transzplantáltak. Édesanyám és édesapám veséje is alkalmas volt. Mindketten akár mindkét veséjüket ideadták volna, végül az orvosi team úgy döntött, hogy az apukámtól kapom meg az új szervet

– mesélte könnyeivel küszködve Viktor. A fiatal középiskolai tanár nagyon lefogyott, 2020 nyarán pedig meg is vakult. Megcsapta a halál szele. Megváltás volt számára a veseátültetés.

Édesapja a szódát szereti, a szervátültetés óta ő is

– Nem tudom szavakba önteni, hogy milyen hálás vagyok a szüleimnek. Szerencsére az idén 71 éves édesapám is teljesen helyrejött. Az én értékeim is nagyon jók. A fizikai állapotom és, csoda folytán, a látásom is helyreállt. Újra tanítok. Érdekes, hogy a veseátültetés óta átvettem édesapám néhány szokását, például háton alszom, mint ő, a szervezetem a víz helyett inkább a szódát kívánja. Apu szinte mindig azt iszik – mondta nevetve a fiatal pedagógus, aki versenyszerűen úszik. A jövő héten lesz még egy válogatóversenye, akkor derül ki, hogy bekerül-e a szervátültetettek és művese-kezeltek lisszaboni Európa-bajnokságára utazó magyar csapatba.

Viktornak a műtét óta két születésnapja van, az egyik akkor, amikor az édesanyja adott életet neki, a másik pedig akkor, amikor az édesapja veséjével kapott új életet. Mindkettőt tortával ünnepli a család.