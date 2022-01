Ilyen volt például az, amikor az első kör után egyenlő volt az állás, és az összesített fában a Szeged vezetett mindössze tíz egységgel. Aztán a második sorban Brancsek János 201 fás eredményt ért el a második szettben, végül 672-vel zárt, nem sokkal legyőzve klubtársát, Zapletán Zsombort (666). Érdemes megjegyezni, hogy a meccs felénél 348:348 volt kettejük párharcának állása.

A meccs végén pedig nagyon közel jártak a második csapatponthoz is a győriek, de Karsai Dániel sikeresen megőrzött egyetlen fát az első 60 dobás alatt összeszedett 46 fából.

Egyedi az is, hogy a vendégcsapatból négy játékos eljutott 600 fa fölé, így a korábbi szegedi játékos, Danóczy Richárd is, míg a Zengő Alföld keretéből ezt öten teljesítették, szóval a sima hazai siker ellenére jó kis bajnokit játszottak a csapatok a tavaszi szezon első fordulójában. Ebből is látszott, hogy a bajnokság legelső fordulójában Győrben elért 8:0-s szegedi siker nem feltétlen tükrözte a csapatok közötti különbséget.

A Zengő Alföld szombaton idegenben folytatja és a Nagymizdó otthonába látogat.

Zengő alföld szegedi te–Győr 7:1 (3759:3585)

Férfi tekecsapat szuperliga, 10. forduló.

Szeged, újszegedi teke- és bowlingcentrum, A párok: Ács T.–Pete II. L. 0:1 (2:2, 578:604), Karsai L.–Németh M. 1:0 (4:0, 616:580), Brancsek J.–Lendvai A. 1:0 (3:1, 672:568), Zapletán Zs.–Danóczy R. 1:0 (3:1, 666:626), Karsai D.–Somodi K. 1:0 (2:2, 603:602), Kiss N.–Koller D. 1:0 (3:1, 624:605).