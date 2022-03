Először jön a Szent Gellért Fórumba Magyarország legnépszerűbb futballcsapata, a Ferencváros. A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. éllovasa, címvédője a szombaton 15.30-kor kezdődő mérkőzésen lép pályára a házigazda Szeged-Csanád GA ellen, a találkozó pedig jótékonysági célt szolgál, hiszen a teljes bevétellel az ukrajnai háború elől menekülőket segítik a klubok.



A belépők árán nem változtatott a hazai klub: a bajnoki meccseken megszokott árakon (1000, 2000, 4000 és 15 ezer forintért) vásárolhatják meg azokat a szurkolók. A házigazda-egyesület cégeknek, cégvezetőknek is lehetőséget kínál az akcióhoz történő csatlakozásra: a 200 ezer forintért megvásárolható csomagban 2 VIP-belépő, 10 darab C lelátóra szóló belépő mellett lehetőséget biztosítanak a perimeteren (LED-es kerületkijelző) és az eredményjelzőn történő megjelenésre is. Ezeken kívül a Szent Gellért Fórum több pontján is adománygyűjtő dobozokat helyeznek el, illetve a Szeged-Csanád GA jótékonysági licitet hirdet egy, a Ferencváros labdarúgói által dedikált mezre.



Ami pedig a meccset illeti, szegedi oldalon a két korosztályos válogatott (Debreceni Ákos: U19, Horváth Krisztofer: U21, lásd jobb oldali anyagunkat) hiányzik majd, a Ferencvárosból pedig tíz (Dibusz Dénes, Vécsei Bálint, Botka Endre: Magyarország; Ryan Mmaee és Samy Mmaee: Marokkó, Aissa Laidouni: Tunézia, Miha Blazic: Szlovénia, Eldar Civic és Adnan Kovacevic: Bosznia-Hercegovina, Zeljko Gavric: Szerbia U21) játékos szerepel hazája nemzeti csapatában. A fővárosiaknál azért így is szerepelnek kiváló labdarúgók, például Bogdán Ádám, Tocmac Nguen, Franck Boli, Muhamed Besic, Marko Marin, Olekszander Zubkov, vagy a Szeged egykori bal oldali védője, Pászka Lóránd.



A Tisza-parti alakulat ugyanúgy tekint erre a meccsre, mint egy bajnokira, és ennek megfelelően is készül a héten.