A szegedi illetőségű, D csoportban az olimpiai ezüstérmes spanyolok 30–2-re győzték le Thaiföldet. Utóbbi marad a Ti­­szavirág Sportuszodában, a 13–16. helyért a C csoport sereghajtójával, Brazíliával találkozik, mivel a dél-amerikaiak Ausztráliától is nagy különbségű vereséget szenvedtek.A csoportkör utolsó fordulója egyáltalán nem a szoros, kiélezett mérkőzésekről szólt, ez pedig rányomta a bélyegét a nézőszámokra is. Az ameri­kai derbi sem hozott rang­adóérzést Debrecenben, mivel az Egyesült Államok 23–3-ra múlták felül az argentinokat. Az egyetlen szorosabb meccset Új-Zéland és Kazahsztán játszotta. Előbbi háromgólos hátrányból felállva nyert 15–11-re és lépett tovább másodikként.

Az utolsó szegedi női csoportmérkőzésre is maradt nyi­­tott kérdés. Egy esetleges győzelemmel akár még Franciaország is továbbjuthatott volna, míg Görögországnak a csoportelsőséghez leg­alább tizenkét gólos sikerre volt szüksége. Ehhez mérten remekül védekeztek a hellének, miközben a franciák sem adták könnyen magukat, de az első és második negyedet is 4–1-re tudta megnyerni előbbi. A lövéshatákonyság viszont impozáns volt, háromból kettő a galloknál. Végül Görögország 15–4-es győzelme miatt óriási örömben tört ki, de a csoportelsőségnek Spanyolország örülhetett. Gólkülönbségük azonos (38–38) volt, de lőtt gólokban a spanyolok 58–53-ra felülmúlták a görögöket, így megnyerték a négyest.

A magyar női vízilabda-válogatott utolsó csoportmérkőzése lapzártánk után kezdődött Kanada ellen.