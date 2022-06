Háromszázhatvan kilométer. Ekkora távolságra van Szentestől Nagykanizsa, így nem csoda, hogy a Kurca-parti város férfi vízilabdázói már szombaton délután elutaztak a Zala megyei városba a vasárnap 11.30-ra kiírt osztályozó mérkőzésre.A párharc első felvonását 14–7-re nyerte meg a Metalcom, amellyel a második meccsen a nagyjából tizenöt percig tartotta a lépést a Nagykanizsa. A második negyed derekán 8–6-ra vezettek Pellei Frankék, majd a nagyszünetre 11–8-cal mehettek.

A harmadik negyedben majdnem megháromszorozták előnyüket a vendégek, így a szezon utolsó negyede 18–10-ről indulhatott. Hegedűs Bence tíz lövéséből mindössze kettő nem pihent meg a hálóban. 22–14-es győzelmével a szentesiek megőrizték OB I.-es tagságukat, míg a nagykanizsaiak sokadik alkalommal buktak el az osztályozón. Bajnokként a KSI jutott vissza az élvonalba kiesését követően rögtön.

Ami a jövő illeti, alaposan átalakul a Metalcom Szentes a következő szezonra. Négyen visszavonulnak az idei keretből, míg többen távoznak, így szinte új csapat épül majd.

Szilágyi Péter: Gratulálok a csapatomnak, hogy magabiztos gólkülönbséggel nyertünk. Nagyon fontos volt ez a párharc a klubnak, hogy megőrizzük az OB I.-es tagságunkat. Gratulálok a nagykanizsaiaknak is, hiszen évek óta óriási erőfeszítéseket tesznek a feljutásért, folyamatosan ott vannak az OB I. küszöbén. Kifejezetten örülök, hogy az országnak ebben a felében is jó és színvonalas vízilabda van. Megnehezítették a jobb játékosállományból álló Szentes dolgát, színvonalas párharcot játszottunk. Somogyi és Vörös már nem ugrott medencébe, de így is hosszabb volt a kispadunk. Nehézséget okozott nálunk, hogy többen távoznak tőlünk, gratulálok a búcsúzó és visszavonuló játékosoknak, sok sikert kívánok nekik a civil életben.

Nagykanizsa–Szentes 14–22 (3–5, 5–6, 2–7, 4–4)

Férfi vízilabda, osztályozó az OB I.-es tagságért, 2. mérkőzés. Nagykanizsa.

Vezette: Vogel, Tordai.

Nagykanizsa: Ajkay-Takács – Illés 3, Klár, Szőke 3, Marnitz 4, Márkus, Balaska. Csere: Ambrusz (kapus), Spitz 2, Vlaszák, Vass 2, Szávai, Balli, Gál. Vezetőedző: Regős Áron.

Metalcom Szentes: Meixner – Kókai 1, Mátyók 4, Lajkó, Hegedűs 8, Hornyák, Pellei F. 2. Csere: Kovács K. (kapus), Pellei K. 4, Bozó 1, Chilkó 1, Garancsy 1, Kátai-Benedek M. Vezetőedző: Szilágyi Péter.

Gól – emberelőnyből: 13/9, ill. 8/4. Ötméteresből: 2/2, ill. 4/4.

Kiállítva cserével: Balaska, ill. Chilkó. Kiállítva 4 percre: Hornyák.

Kipontozódott: Márkus, ill. Kókai.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Szentesnek.