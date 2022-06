Négy Európa-­bajnoki címet, összesen pe­­dig nyolc érmet szereztek az MVM Szeged VE evezősei a szlovéniai Bledben rendezett masters evezős Európa-bajnokságon. A legeredményesebb Petrovszki Edit volt, aki három számban (kétpár, négyes és nyolcas) is győzött társaival, valamint két ezüstöt is szerzett szintén csapathajóban (négypár, kettes). A negyedik szegedi Eb-arany Varga Lászlóhoz fűződik, aki egypárevezésben nyert a korosztályában, valamint elért egy második helyet is szintén egypárban, de egy másik döntőben.

Ezenkívül még Matyasov­szki Tibor állhatott fel a dobogó harmadik fokára egypárban.

Az MVM Szegedi VE evező­seinek eredményei, elsők: Petrovszki Edit (képtár, C dön­tő), Petrovszki E. (négyes, D döntő), Petrovszki E. (nyolcas, D döntő), Varga László (egy­­pár, E döntő); másodikok: Petrovszki E. (négypár, D döntő), Petrovszki E. (kettes, C döntő), Varga L. (egypár, D döntő); harmadik: Matyasovszki Ti­­bor (egypár, F döntő).