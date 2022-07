Mario Sostaric (29) 2016 nyarán érkezett a csapatba. A jobbszélső tagja annak a négyesnek, amely minden idők legeredményesebb szegedi kézilabdás csoportja: Sostaric csakúgy, mint Bánhidi Bence, Bodó Richárd és honfitársa, Matej Gaber háromszoros magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. Eddig 222 meccsen húzta magára a kék mezt, ezeken a találkozókon 751 gólt szerzett.

– Örülök, hogy sikerült meghosszabbítani 2025-ig a szerződésemet. Szeged a második otthonom. Remekül érzem itt magam, úgy gondolom, jól illeszkedem a csapatba. Imádom a csapatom, imádom a klubot, a várost, imádok itt mindent. És ugyanígy érez a családom is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt maradok és folytatjuk a klubbal a közös utat. A lécet mindig a legmagasabbra tesszük. Az elmúlt szezonban megvédtük a magyar bajnoki címünket. Ezt szeretnénk idén is megismételni. És természetesen a Magyar Kupát is szeretnénk megnyerni. De a legfontosabb, hogy végre sikerüljön bejutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Szerintem erős keretünk van, szerintem megérdemeljük, hogy ott legyünk – nyilatkozta a klub honlapján Mario Sostaric.

2021 nyarán érkezett a csapatba Sebastian Frimmel (26). Ő az első osztrák légiósa a klubnak. Az első idényre remekül sikerült, 45 meccsen 141 gólt dobott eddig kék szerelésben, így nem csoda, hogy gyorsan a közönség egyik kedvencévé vált.

Sebastian Frimmel 2025-ig írt alá.

Fotó: Török Attila

– Nagyon örülök, hogy még legalább három évig Szegeden lehetek. Büszke vagyok arra, hogy a csapat tagja vagyok és a klubhoz tartozom. Nagyon remélem, hogy igazán sikeresek tudunk lenni a következő években és elérjük a céljainkat. Csodás érzés minden héten a szurkolóink előtt játszani és hálás vagyok, hogy a PICK Aréna különleges hangulatát továbbra is élvezhetem – nyilatkozta Frimmel.