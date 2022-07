Nagyszerűen szerepeltek az MVM Szeged VE fiataljai a Belgrádban rendezett ifjúsági és U23-as kajak-kenu Európa-bajnokságon. Kiss Ágnes továbbra is fantasztikus formában versenyzik, a 2021-es diadalmenet után ezt a szezont két Eb-aranyéremmel indította a szerb fővárosban: Fürdök Gábor kenus tanítványa 200 méteren egyesben, 500 méteren pedig Molnár Csepkével párosban győzött.

A kajakos Ozsgyáni Bence két érmet szerzett az Európa-bajnokságon: négyesben ezüst-, párosban bronzérmes lett. Molnár Csanád is két döntőben volt érdekelt, a saját korosztályában az ifik között a 1000 méteres finálé utolsó méterein beborult, így helyezetlenül zárt, míg az U23-as között párosban a helyen értek be a célba Rumi Gergővel. Molnár Csanád még C1 ifjúsági 1000 méteren is elindult, de vízbe borult, így nem ért célba.

Az MVM Szeged VE korosztályos Eb-eredményei, első: Kiss Ágnes (C1 ifjúsági 200 méter), Kiss Ágnes, Molnár Csepke (C2 ifjúsági 500 méter); második: Ozsgyáni Bence, Keller Gergő, Hidvégi Zalán, Hidvégi Hunor (K4 ifjúsági 500 méter); harmadik: Ozsgyáni Bence, Keller Gergő (K2 ifjúsági 500 méter); hatodik: Molnár Csanád, Rumi Gergő (C2 U23 500 méter).

Felkészítő edzők: Fürdök Gábor, Boldizsár Gáspár, Csamangó Attila.