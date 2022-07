A csanyteleki Jéri Tamás 1994. február 24-én született Kiskunfél­egyházán.

A középiskolai tanulmányaim Csongrádon végeztem, a Batsányi János Gimnázium biokémiai szakán, ahonnan az SZTE Mezőgazdasági Karára vezetett az út, vagyis magam is mezőgazdász lettem – mesélt a családi hagyományokról, aminek szerves része a vadászat is. Tamás édesapja és bátyja is vadászott, ő pedig már kiskorától velük tartott.

18 éves koráig nem foghatott fegyvert

Ebben nőttem fel. Apukám és bátyám zöld ruhát viselt, együtt töltöttük a hétvégéket a természetben. Érthető okokból fegyvert azonban 18 éves koromig nem adtak a kezembe. Ez a vadászvizsgán meg is látszott. Nem volt jó a lőkészségem. Éppen hogy csak teljesítettem az elvárható minimumot, ami nagyon zavart, ezért visszamentem a csongrádi lőtérre, hogy gyakoroljak. Magam lepődtem meg a leginkább, hogy a mindössze 3-4 hónapig tartó kitartó munka után, miután megértettem, mi is ennek a sportnak a lényege, egyre jobb eredményeket értem el az edzéseken. Ősszel kezdtem, tavaszra már 100-ból 76 találatot értem el. A következő év augusztusában, nem egészen egy év edzés után, a szentpétervári junior világbajnokságon második lettem – mesélte a sportkarrierje kezdetét Jéri Tamás, akinek 18 éves kora előtt teljesen más hobbija volt. Tíz évig versenytáncolt. Szüksége volt egy új hobbira, amit az élet hozott, méghozzá egy igen éles fordulattal.

Forrás: Jéri Tamás

Nyomás alatt sokkal jobban teljesít

Mára a koronglövészet nem hobbi számára, hanem maga az élet.

Az első sikerem, a világbajnoki második helyem nagyon meglepett, mivel az edzéseken elért találatszámok nem ezt jelezték előre. Ez egyébként a teljes sportkarrieremre jellemző. Kiderült, hogy az a típus vagyok, aki nyomás alatt, versenyhelyzetben tud igazán teljesíteni, tét nélkül nem annyira. Aki ismer, jól tudja, az edzéseken sokat hibázok, a versenyeken viszont százszázalékosan koncentrálok. Akkor hozom ki magamból a gyakorlás eredményét, amikor arra a legnagyobb szükség van – mondta.

Jéri Tamásnak soha nem volt igazi edzője.

A különböző lőterek tulajdonosai, alkalmazottjai láttak el tanácsokkal. Ők kívülről szemlélték a tevékenységem, és az őszinte észrevételeikkel, jobbító ötleteikkel sokat segítettek, amiért nagyon hálás vagyok. Jó néhány versenyemre is elkísértek. Már az is sokat segített, hogy ott voltak velem. Azonban az is tény, hogy nem lehetett könnyű velem, mert mindig a saját utamat jártam. Volt, hogy azt mondták, „Tomi, ezt így lődd!” Én meg azt mondtam, „Nem, én így lövöm…” A saját csökönyös gondolataim vittek előre, akkor is, ha egyébként nekik volt igazuk. A kudarcok jelentették a tanulópénzt, amikből rengeteget tanultam. Mindig a versenyen szerzett tapasztalatai­mat vittem át az edzésbe, és nem fordítva, ezáltal más utat jártam, mint a többiek – magyarázta.

Egymás után, sorban jöttek a jó eredmények

Tamás 20 éves korában, utolsó éves juniorként fürdőzött a sikerekben. Két Európa- és két világbajnokságon is részt vett külön-külön versenyszámokban, ahol egy Európa-bajnoki aranyat és bronzot, illetve két világbajnoki ezüstérmet szerzett, utóbbiakon 1-1 koronggal csúszott le a világelsőségről.

Ezek a mai napig hatalmas szívfájdalmat jelentenek, pedig nincs okom szégyenkezni, hiszen a sportág történetében én vagyok az egyetlen junior, aki egy éven belül négy világversenyen is dobogóra állhatott. Ez egyébként azóta is kísér a pályafutásomon. Soha nem „betlizek” nagyot, a teljesítményem kiegyensúlyozott.

Forrás: Jéri Tamás

A szétlövés szétlövését is megnyerte

Jéri Tamás 2015-től bekerült a felnőttek közé, ami nem volt könnyű, hiszen a koronglövészet kortalan, vagyis versenytársai között több évtizedes tapasztalattal rendelkezők is voltak, vannak.

Hatalmas reményekkel kezdtem a felnőttmezőnyben versenyezni, de 2015-ben semmit nem értem el. Teljes kudarc volt az év, annyira, hogy majdnem el is ment a kedvem az egésztől, de ami nem öl meg, az megerősít. Így volt ez velem is. 2016-ban az eddigi pályafutásom legsikeresebb évét produkáltam. Egy hazai rendezésű Eb-n, Sarlóspusztán 200-ból 196 találatot értem el, az angol George Digweeddel, a sportág legendájával lőttünk szét az első helyért. A szétlövésben 23-23 volt az eredményünk, utána az úgynevezett hirtelen halál következett, a szétlövés szétlövése, ahol 20 korongig mindketten hiba nélkül mentünk el, a huszadik korongnál ő hibázott, én nem. Ez volt a sportág leghosszabb „hirtelen halála”. Így lettem Európa-bajnok. A világbajnokságot pedig pont Angliában rendezték meg, a legnívósabb brit lőtéren, neki hazai pályán, ahol 200-ból 198-at lőttem, amivel szintén győztem. Ez volt eddig az egyéni legjobb eredményem. A második helyezettet egyébként három koronggal előztem meg, ami azóta is példátlan – említette meg Tamás.

Azóta háromszor állt Európa-bajnokságon dobogóra. Az elmúlt években a vállalkozása kapta a nagyobb hangsúlyt, a sport kissé háttérbe szorult. Felgyőn megnyitotta Közép-Európa legnagyobb lőterét, az 50 hektáros, 26 pályás Jerring Lőteret.

Évente nagyjából 20-25 ezer lövés

Most, hogy ott már sínen vannak a dolgok, ismét jobban koncentrálhatok a versenyzésre is. Idén már Európa-bajnoki harmadik lettem, az Európa Kupát megnyertem. Néhány napja rendezték meg az országos bajnokságot, ahol egyéni csúccsal győztem. A jövő héten Olaszországba utazom a világbajnokságra, aminek nagy reményekkel vágok neki – sorolta a közelmúlt eredményeit és a közeljövő terveit. A sportember elmondta, ahhoz, hogy valakiből jó koronglövő váljon, fontos a jó szem-kéz koordináció és éles látás szükséges. Tamás évente 20-25 ezer lövést tesz, ami jelentős költség, de mára már a világ legjobb lövészeti eszközgyártói szponzorálják. Az edzéseiben, versenyzésében sokat segített a családja, emellett ő is vállalkozni kezdett, hogy finanszírozni tudja saját pályafutását. Hobbija a darts, amivel ugyancsak a szem-kéz koordinációját fejleszti. Egyszer elindult egy kocsmai darts­versenyen is Csongrádon, de nem volt ideje kivárni a végét, így nem derült ki, dartsban is bajnok lehetett-e volna.

A csanyteleki sportember életében a vadászat is fontos szerepet tölt be. Azt is elárulta, szereti a vadételeket, ő is szívesen főz. Ha a saját maga által elejtett vadból készít a családi asztalra ételt, az mindig különös, tradicionális jelentőséggel bír számára.

A jótékonykodás is élete részévé vált, hiszen 2021-ben az általa vezetett Jerring Lőtéren rendezte meg az első országos jótékonysági koronglövészversenyt, ahol több mint 11 millió forint gyűlt össze.