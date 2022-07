Gardi Dominika az első magyar görkorcsolyázó, aki a Világjátékokon, azaz a nem olimpiai sportágak multisportversenyén szerepelhet. A Tornádó Team Szeged sportolója karrierje eddigi legnagyobb versenyén vesz majd részt az Egyesült Államok-beli Birminghamben, ahová várakozásokkal együtt közel egy napba telik majd, mire megérkeznek. Budapestről Amszterdamba, a holland fővárosból Atlantába, majd innen Birminghambe repülnek mai indulással.Ebben a szezonban sokat voltam külföldön edzeni és edzőtáborozni, vasárnap érkeztem haza. Jól sikerült a felkészülésem, úgy érzem, jó formában vagyok, bármi is történjen majd ott, én azt gondolom, mindent megtettem. Nem kvalifikáltak sokan, így a hosszabb távokon ez más versenyt eredményezhet. Szeretnék benne lenni a legjobb nyolcban – mondta el lapunknak utazás előtt Gardi Dominika, akinek korábbi sérülése már a múlté.

A szegedi sportolóra összesen öt futam vár majd, pályán 10 km pont elimináció és 10 km elimináció, valamint az 1000 méteres futam, míg az utcán 10 km pontozásos és 15 km eliminációban versenyez majd, a futamokat pedig négy nap alatt, július 8. és 11. között kell teljesítenie.

Nem tudnék kiemelni egy távot, hogy melyik lehet a fő számom, amelyik éppen majd a legjobban sikerül. A menetrend nem lesz ismeretlen, hiszen egy Eb és egy vb is hasonlóan szokott kinézni, csak ott van, hogy egy hétig is eltart egy-egy verseny, itt most négy nap alatt lemegy. Nagyon meleg lesz, és egy olyan egyedi pályán versenyzünk majd, amely teljesen lapos, mi pedig többnyire döntött kanyarokkal rendelkező pályákon megyünk. Ez egy új építésű pálya, még a helyiek sem próbálták ki, ez mindenkinek új lesz. Meg kell találnunk majd az íveket a pályán, hogy mennyire lehet majd intenzíven belemenni egy-egy kanyarba – mondta a helyszínről Gardi Dominika.

Élet- és Vízimentőként versenyez

A magyar élet- és vízimentők női csapatát erősíti majd a Hód Úszó SE sportolója, Ugrai Panna is. A vásárhelyi úszó a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség edzőinek aktív segítségével készült a világjátékokra, a sportági csapat tagja például az Európa-bajnok úszó, Jakabos Zsuzsanna is.