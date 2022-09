Kevés induló és költséges lebonyolítás. Ezzel indokolta a FINA, hogy miért nem lesz ott a fukuokai világbajnokság programjában a nyílt vízi úszóknál a 25 km-es futam, ezzel pedig 25-ről 22-re csökkent a megszerezhető olimpiai kvóták száma is.

– A medencés számokat széthúzták, hét helyett nyolc napig tart, az Eb-n hat nap helyett hét nap, az olimpián pedig nyolcról kilencre nőtt a versenynapok száma. A nyílt vízi úszással együtt összesen tizenegy nap az olimpiai úszószámok programja. A kevés induló nem lehet indok, mert 29 induló volt idén, míg női 400 vegyesen 14-en álltak rajthoz. 200 háton, 200 mellen és férfi női 1500 gyorson sem volt annyi induló, mint a nyílt vízi úszók 25 km-es számában. Nem mindenki születik sprinternek, vannak még ilyen versenyszámok, amik négy-öt órán keresztül eltartanak. Ezzel az indokkal az egynapos országúti kerékpárversenyeket is törölhetnék. Igazából nem tudom, hogy a FINA miért döntött így. A versenyzők petíciót nyújtanak be a döntés ellen – kommentálta a döntést lapunknak Gellért Gábor, a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet vezetőedzője, egyben a nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya.

Mint emlékezetes, az augusztusi római Európa-bajnokságon káoszba fulladt a 25 km-es futam, amelyen a viharos időjárás miatt végül nem is tudtak eredményt hirdetni. Gellért Gábor ugyanakkor úgy látja, ennek nincs köze a döntéshez.

– Ha valakik felkészületlenek, és nem tudnak megrendezni egy Eb-t, ahhoz nincs köze a versenyzőknek. Hat Eb-n, öt világbajnokságon és két olimpián jártam, ott mindenki meg tudta rendezni, az olaszok most felkészületlenek és felelőtlenek voltak – tette hozzá a szövetségi kapitány.

– Szomorú látni, hogy egy ilyen rohamosan fejlődő sportágban, mint a nyílt vízi úszás, ennyire szakmaiatlan döntéseket hoznak a FINA vezetői. Ahelyett, hogy arra koncentrál­nának, hogyan lehetne még jobban előrelendíteni és népszerűbbé tenni a nyílt vízi úszást, mostanában szinte csak az ezt hátráltató döntések születnek – mondta Olasz Anna, a HAÁSZ SZUE úszója, aki 2015-ben ezüstöt nyert ezen a távon.