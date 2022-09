Megszerezte első idei győzelmét a Szentesi Kinizsi, a Balástya és az SZVSE is. A Kurca-partiak az Algyő elleni hazai mérkőzésen örülhetett először három pontnak, miután kihasználta a pontatlanul futballozó ellenfele hibáit. A Balástya a Mórahalom otthonából vitte el a három pontot, az újoncnak egyben ezek az első pontjai is ebben a kiírásban. Ugyanígy az SZVSE-nek is, a bajnokság címvédője magabiztos játékkal múlta felül az UTC-t, a Kertész utcai csapat pedig edzőt is vált a folytatásban.

Továbbra sem veszített pontot a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., amely a szünet után gyorsan eldöntötte az FK Szeged elleni idegenbeli meccsét. A Tiszasziget sorozata is tovább íródik, a szigetiek kapuja továbbra is érintetlen, miután kapott gól nélkül tudtak nyerni Kiskundorozsmán. A Deszk legyőzte a Hódmezővásárhelyi FC II.-t.