Tíz nap elteltével ismét a Szent Gellért Fórumban találkozott egymással a KÉSZ-St. Mihály Szeged és a Mol Fehérvár: ám a két csapat ezúttal bajnoki pontokért lépett pályára.

Múlt szerdán ugyanis egy bombagóllal jutott tovább a kupában a szegedi csapat székesfehérvári ellenfelével szemben. Nos, erre most nem kellett annyit várni, mint legutóbb, ugyanis Sajti már a harmadik percben a léc alá bombázott mintegy 18 méterről, jól kezdte a meccset a St. Mihály, amely így hamar előnybe került. Kis idő elteltével azonban inkább a Fehérvár irányította a meccset, de Csontos nagy védést mutatott be Farkas Gerda lövése után. Fél órát követően letisztult a szegediek játéka, és ismét jött Papp Szidónia. A St. Mihály csapatkapitánya lőtte tovább övéit a kupameccsen, most pedig hét perc alatt kétszer köszönt be a Fehérvárnak. Előbb a Knezevics kapufáról visszapattanó lövése utáni labdát helyezte szépen a bal alsóba, majd később a tizenhatos bal oldalvonaláról járó szabadrúgást csavart a hosszúba – háromgólos előnnyel mehetett a szünetre a St. Mihály.

A félidőben kettős cserét eszközöltek a vendégek, akik nagy elánnal jöttek ki a folytatásra. A csereként beszállt Szehofner lőtt be közelről egy kipattanót, amivel zárkózott a Fehérvár, majd Földvári ziccerét kellett lábbal védenie Csontosnak. A meleg pillanatokat megúszta Koncz Zsolt együttese, amely előtt a kontrákat követően adódott ugyan pár lehetőség, de betalálni már nem tudott.

Tíz nap alatt tehát kétszer is legyőzte a Mol Fehérvárt a St. Mihály: a győzelem öröme mellett viszont a vállsérülést szenvedett Csontos Zsanett miatt aggódhatnak a szegedieknél, a kapus a rendes játékidő utolsó pillanataiban sérült meg.

Koncz Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést. Megszereztük azt a lélektani előnyt, amiből azt gondoltam, mi táplálkozunk majd, de az ellenfél vette át a kezdeményezést. A futballban van, hogy csúszni-mászni kell a sikerért, mi ezt ma megvalósítottuk. Nagyon fontos volt a siker a lányok számára.