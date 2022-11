Erre vár minden labdarúgó: rangadón szerepelni az első és a második helyezett mérkőzésén.

A labdarúgó NB III. Közép csoportjában az éllovas Hódmezővásárhelyi FC szombat 13 órakor az őt üldöző, második helyen álló Iváncsa gárdáját látja vendégül. A Fejér megyeiek évek óta meghatározó tagjai a harmadosztály Közép csoportjának, rendszeresen az élmezőnyben végeznek.

– Egyrészt a Ferencváros elleni 3–2-es kupasikerük országos visszhangot váltott ki, másrészt évek óta ott vannak a dobogó közelében, sőt bajnokságot is nyertek két szezonnal ezelőtt, a 2020–21-es idényben. De hosszú évek után végre nekünk is jó csapatunk van, és most azt hozta a sors, hogy velük játszunk ki-ki meccset, amelyen eldőlhet a őszi elsőség sorsa. Komplett alakulat az Iváncsa: egyénileg jó játékosok alkotják a keretét, csapatként is egységesek, a játékrendszerük pedig szintén remekül működik. Folyamatosan nyomás alatt tartják az ellenfelet, ezzel nehezítve meg a labdakihozatalt. Háromesélyes a találkozó, amelyen bármi előfordulhat. Nagyon szereznénk kihasználni a közönségünk támogatását, és bízom abban, hogy mi is magas szinten játsszuk majd a futballunkat – mondta a Hódmezővásárhelyi FC vezetőedzője, Antal Krisztián.