16 évesen teljesen megváltozott Gémes Máté élete. Két hét elteltével sem akart elmúlni a láza, így elmentek egy kivizsgálásra, ahol egy szívultrahang után kiderült, nem zár rendesen a szívbillentyű. Bár először azt mondták, nem nagy a baj, és elég harminc-negyven évesen majd kezelni a problémát, újabb vizsgálatok után viszont azt közölték vele: egy-két hét, és műtik is. A fiatal futballistának pedig fel kellett hagynia az addigi karrierjét.

– Éppen Kecskemétre mentem volna próbajátékra, lett volna lehetőségem eligazolni. Fémbillentyűt kaptam, amire véralvadásgátlót szedek, így figyelnem kell, mert a keményebb ütközések okozhatnak trombózist, belső vérzést. Haverok között, edzéseken azonban be tudok állni, futnom bármennyit szabad, csak az ütközésekre kell figyelnem – mondta Máté, akinek így labdarúgó-karrierje véget ért.

A sportágtól viszont nem szakadt el, hiszen a SZEOL SC edzői stábjának kötelékében maradt. Dóra János invitálására 2018 márciusában az U10-es korosztállyal kezdett, akikkel egészen tavaly nyárig foglalkozott. Ezt követően a 2013-as korosztály vezetőedzője lett, majd idéntől az U19-eseknél Tóth Lukács segítője.

– Kényszerpályából alakult, hogy edző lettem, de nem bánom, mert nagyon szeretem, amit csinálok. Dóra János felkéréséig nem fordult meg a fejemben, hogy ezzel foglalkoznék, akkor pedig gyorsan döntöttem, hiszen a futball az életem. Könnyű döntés volt, a gyerekeket ráadásul mindig is szerettem, így pedig a sportág közelében maradhattam – mondta Gémes Máté, akit a SZEOL SC karácsonyi ünnepségén az Év edzője díjjal ismertek el.

Máté főleg kicsikkel foglalkozik, ahol nagy kérdés lehet: az eredmény a fontos, vagy az, hogy minél jobb futballistává váljanak a gyerekek.

– Úgy gondolom, mindkettőre szükség van. Főleg a kisebb korosztályokban elsősorban nevelni kell. A kicsiknél ketté is bontom a csapatot, amelynek egyik felével erőteljesebben, feladatokra koncentráltabban lehet dolgozni, és van, akikkel az élményre megyünk rá. Nem várhatjuk el, hogy mindenkiből NB I.-es vagy NB II.-es játékos legyen, minden gyereknek más a személyisége – fejtette ki Máté, aki kitért rá, erőnléti edzőként is szeretné folytatni karrierjét, miközben gazdálkodás-menedzsment szakon egyetemi tanulmányokat is folytat.

– Érzékelem, hogy jól kijövök velük, ehhez persze az is kellett, hogy az elődjeim megneveljék a fiúkat, nem kellett kivívnom a tiszteletet. Vannak olyan játékosok, akikkel barátomként tudok beszélgetni és tanácsot adni – zárta Máté annak kapcsán, milyen a kapcsolata azokkal a játékosokkal, akiket szinte kortársaiként edz.