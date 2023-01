Három perc és három másodperc. Ennyit kellett várni a rangadó első góljára, ugyanis hazai oldalról pontatlan lövésekkel kezdtek, míg a szegedi lövésekbe rendre jó érzékkel nyúlt bele a Füsti Molnár Janka kapus. A kisebb gólcsendet Mácsai Kata törte meg szentesi részről, majd nem sokkal később Varga Viktória is jól lőtt már, majd két perccel az első negyed vége előtt már 3–0 állt az eredményjelzőn egy újabb Mácsai-találatnak köszönhetően. Nem múlt el a negyed vendéggól nélkül sem, Tátrai Szonja volt eredményes akcióból, 3–1.

A második negyed elején is jól védekezett mindkét csapat, de jobb erőkből álló, és hosszabb kispaddal rendelkező hazaiak tovább tudták növelni előnyüket. 5–1 után a KSI-től Szegeden kettős játékengedéllyel vízilabdázó Lendvai Natasa értékesített egy büntetőt, majd a másik oldalon Bonca Vivien büntetőzött jól.

A jól mozgó szegedi védelmet a fehér sapkás szentesiek tízszer lőtték át sikeresen.

Fotós: Vidovics Ferenc

A félidei 6–2 után is szépen küzdöttek a szegediek, akik részsikereket elérve alaposan megnehezítették a hazaiak dolgát. Gyöngyösi Boglárka is fogott labdákat a vendégkapuban, de a blokkok is a helyükön voltak, így még az első negyedben látottnál is hosszabb gólcsendet tört meg Lendvai 2:46-nál. Az utolsó egy percben viszont kétszer is betalált a Szentes, így nem csökkent, hanem nőtt a különbség a csapatok között, 8–3.

Az utolsó nyolc percre már a három pont sorsa eldőlt, 2–2-es utolsó negyeddel a szentesiek 10–5-re nyertek. A Valdor szerdán este a Tatabányát fogadja, míg délben a Szeged Egerben vendégszerepel majd.

Valdor Szentes–Szeged SZTE 10–5 (3–1, 3–1, 2–1, 2–2)

Női vízilabda OB I., 7. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Várkonyi, Tordai.

Valdor Szentes: Füsti Molnár – Varga V. 3, Mácsai K. 3, Dankina, Bicskei, Bonca 1, Tóth F. 1. Csere: Hevesi 1, Bíró, Samsonova 1, Korom, Kövér-Kis, Horváth L. Vezetőedző: Matajsz Márk.

Szeged SZTE: Gyöngyösi – Szabó K. 1, Lendvai 2, Pap, Tátrai 1, Szabó J. 1, Bocskay. Csere: Ráski, Kenéz, Pádár. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól – emberelőnyből: 5/4, ill. 5/1.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/1.