Újabb remek hírek érkeztek a szegedi Maty-érrel és az ott rendezendő eseményekkel kapcsolatban, lehet készíteni a nyári programokat akár már jó előre is.

A görögországi Krétán az európai szövetség (ECA) 16. kongresszusa összesen 36 ország részvételével zajlott. Az esemény keretein belül megtartott Board ülésén többek között a következő évek versenynaptárát befolyásoló döntések is születtek. Örömhír, hogy Magyarország két esemény rendezési jogát is elnyerte: jövőre a gyorsasági és para kajak-kenu Európa-bajnokság kiegészül a SUP szakég kontinensviadalával, míg 2026-ban a fiatalok Európa-bajnokságának ad otthont a világ egyik legjobb létesítménye – tudhattuk meg a magyar szövetség hivatalos médiafelületéről.

– A Board döntése értelmében Magyarország, pontosabban Szeged rendezheti meg 2024-ben az első ECA SUP Európa-bajnokságot, valamint a 2026-os ECA ifjúsági, U23 gyorsasági Európa-bajnokságot is. Mindkét esemény rendezési jogát elsöprő többséggel adta nekünk a Board. Tényleg kijelenthetjük most már, hogy visszatértünk az európai színpadra. Ifjúsági és U23-as gyorsasági Európa-bajnokság legutóbb 2008-ban volt Szegeden, amely így 18 év után tér majd vissza a Maty-érre. A SUP Európa-bajnokság kapcsán pedig korábban az volt a Board terve, hogy 2025-től kétévente rendeznék meg, mi viszont felajánlottuk, hogy megcsinálnánk már jövőre Szegeden a gyorsasági és para Eb-vel egyidőben – mondta Kárai Péter, az ECA Board tagja, az MKKSZ gazdasági és vagyongazdálkodási alelnöke.

A gyorsasági és para kajak-kenu Európa-bajnoksággal együtt 2024-ben így két szakágban rendez egy időben és egy helyen kontinensviadalt Magyarország, amely Szakács Bálint, az MKKSZ ügyvezető igazgatója szerint több szempontból is komoly sikert jelent.

– A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetséggel (ICF) jó ideje folytatunk tárgyalásokat egy multisportesemény megrendezéséről, jövőre pedig bizonyíthatjuk is ennek a létjogosultságát – fogalmazott Szakács Bálint.

Az idei szezon is tartogat szegedi versenyt, május 11. és 14. között rendezik ugyanis az első világkupát, előtte egy héttel pedig az első válogatónak ad otthont a Maty-éri pálya.