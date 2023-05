MLSZ Országos U19, B csoport, 11. forduló:

Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia–Szeged-Csanád GA 1-0 (1-0)

Szeged-Csanád GA: Wolland – Boda, Pintér (Dancsok, 67.), Bencze, Czékus, Lippai, Kordás, Szekeres, Bácsi, Berger (Illyés, 60.), Léwang. Vezetőedző: Podonyi Norbert.

Gólszerző: Godó (14.).

Podonyi Norbert: – Hasonló volt ez a Kaposvár elleni mérkőzésünk, mint a hazai. Ismét elsősorban a küzdelem dominált, ellenfelünk nem akart igazán futballozni, direkt játékot alkalmaztak. Sajnos az utolsó passzaink hiányoztak a pontszerzéshez.

MLSZ Országos U16, C csoport, 11. forduló:

Szeged-Csanád GA–Békéscsaba 1912 Előre SE 2–1 (1–1)

Szeged-Csanád GA: Balogh – Tóth D., Lőrincz L., Denucz, Grezsa (Ferenczi, 77.), Gáti, Pap, Mádi Sz. (Pohner, 72.), Lőrincz B., Kiss, Csikós. Vezetőedző: Retek Flórián.

Gólszerzők: Mádi Sz. (29.), Tóth D. (50., 11-esből), ill. Anda (32.)

Retek Flórián: – Minden csapattagnak jár a gratuláció. Remek játékkal sikerült a Békéscsaba fölé kerekednünk, akár nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna. Sajnos több játékosunk is sérüléssel és betegséggel küszködött, de aki pályára lépett, az élt a lehetőséggel. Bízom a sikeres folytatásban.

MLSZ országos U15, alap csoport, 20. forduló:

Monori SE–Szeged-Csanád GA 1–3 (0–1)

Szeged-Csanád GA: Farkas – Szatmári (Csuri 41.), Lukácsi, Lázár, Sándor, Lakatos (Gallyas 51.), Szőke (Volford 51.), Pipis (Sík 77.), Vásárhelyi, Csanády (Karácsonyi 41.), Vincze (Mahler 77.). Vezetőedző: Kikity Márió.

Gólszerzők: Nagy (46.), ill. Vásárhelyi (5., 75.), Karácsonyi (56.).

Kikity Márió: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz. Nagyon rossz minőségű pályán egy kellemetlen ellenféllel játszottunk, amely ráadásul a bennmaradásért küzdött. Voltak olyan momentumok, amikor gyengén futballoztunk és kapkodás jellemezte a játékunkat. A második félidő legelején az ellenfél kiegyenlített, a cserejátékosoknak köszönhetően viszont sikerült újból vezetést szereznünk. Ekkor túllendültünk a holtponton, és feljavult a játékunk. Összességében megérdemelt győzelmet arattunk.

MLSZ országos U14, alap csoport, Kelet, 24. forduló:

Szeged-Csanád GA–KTE LA 2–1 (2–1)

Szeged-Csanád GA: Mesaros – András, Beder, Müller (Ördög, 75.), Mayer (Sipos, 75.), Kocsis, Doszkocs, Szanka, Martonosi, Horváth (Kovács, 66.), Erőss (Tóth-Sági, 50.). Vezetőedző: Kovács Péter.

Gólszerzők: Horváth (32.), Doszkocs (35.), ill. Lőrincz (1.).

Kovács Péter: – Noha az első percben gólt kaptunk, mégis megfelelő nyugalommal és tudatossággal játszottunk, nem zökkentünk ki a saját játékunkból. Ennek lett az eredménye, hogy megfordítottuk a mérkőzést, és sokat tudtuk birtokolni a labdát.

MLSZ országos U13, dél-keleti csoport, 25. forduló:

Szeged-Csanád GA–UTE 1–1 (1–1)

Szeged-Csanád GA: Guba – Nagygyörgy, Ötvös, Bakos, Tóth R., Dóczi-Maróti, Borbás, Szeles, Gáti. Csere: Nagy, Szűcs, Sebők. Vezetőedző: Dlusztus Imre.

Gólszerzők: Borbás (6.), ill. Szalina (12.).

Dlusztus Imre: – Nagyon éles, tempós meccset játszottunk az Újpest ellen. Egyre jobban futballozunk nyomás emellett, és örömteli, hogy mi is egyre nagyobb nyomást tudunk gyakorolni az ellenfeleinkre. Nagyon egyben van a társaság, ezt kell meglovagolni.

MLSZ országos U12, dél-keleti csoport, 25. forduló:

Szeged-Csanád GA–UTE 3–5 (1–2)

Szeged-Csanád GA: Mikuska – Visi, Kocsis, Donkó, Jovanovic, Kránicz, Papp, Palágyi, Tábit. Csere: Tóth Z., Móczár, Molnár, Pongó, Palócz, Dobó, Darázs. Vezetőedző: Bús Nándor.

Gólszerzők: Palócz (35., 66.), Tóth Z. (64.), ill. Dinawi (34., 37.), Fodor (68., 74.), Papp (71.).

Bús Nándor: – Gratulálok a gyerekeknek, mert az egész mérkőzésen motiváltan fociztak. Nagyot léptünk előre abban, hogy bátran támadtuk az ellenfél kapuját, ami eddig nem volt jellemző ránk.