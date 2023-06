Vereség nélkül, huszonkét meccséből huszonegyet megnyert a PC Trade Szegedi NKE a bajnokságban, egyetlen döntetlenét a Szeghalom ellen még a harmadik fordulóban szedte össze. A visszajutáshoz kétség sem férhetett.

– Egy szenzációs szezont zártunk – kezdte az idény összegzését érdeklődésünkre Vadkerti Attila, a csapat vezetőedzője. – A bajnokság elején picit megriadtam, mert rögtön a harmadik fordulóban pontot veszítettünk itthon, nem tudtam, mi lehetett az oka és nem láttam, milyen évünk lehet így. Erős csoportunk volt, rajtunk kívül még legalább hárman esélyesek voltak a bajnoki címre, ami emeli a lányok érdemét. Az összes idegenbeli rangadót és a könnyebb hazai meccseket is koncentráltan hozták le, ami a sikerünk egyik fő alkotóeleme volt – dicsérte tanítványait a korábbi válogatott kézilabdázó.

A bajnoki címmel és a feljutással a szegediek teljesítették a szezonra kijelölt céljukat. A feljutást vállalták, és ami ennél is fontosabb, a Magyar Kézilabda-szövetségtől (MKSZ) megkapták a másodosztályhoz elengedhetetlen licencet is már elsőfokon.

– A feljutással a fiataloknak is szeretnénk egy perspektívát biztosítani, hogy Szegeden a lányok is minél magasabb szinten tudjanak kézilabdázni – jegyezte meg.

Mindamellett, hogy a PC Trade Szegedi NKE sikeres idényen van túl felnőttszinten, az utánpótlás eredmények miatt sem kell egyáltalán elbújniuk a nyilvánosság elől a klubvezetőknek, edzőknek és játékosoknak.

– Dicséret illeti az utánpótlásban dolgozó edzőinket, mert sikeresen szerepeltek a fiatalokkal. Országos bajnokságban a serdülő és U15-ös csapatunk is bronzérmes lett, míg az U14-eseink bajnoki címet ünnepelhettek. Az ennél fiatalabb korosztályokban pedig hasonlóan sikeres idényt produkáltunk a vidéki bajnokságokban. Elképesztően eredményes szezont zártunk, már tavaly is azt mondtam, hogy ennél nincs feljebb, de idén bebizonyították az edzők és a játékosok, hogy de van, így azt kívánom a következő évre, hogy ismét bizonyosodjon be, hogy blődséget mondtam ezzel – jegyezte meg mosolyogva.