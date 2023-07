A Magyar Vízilabda Szövetség a Szegedi Vízipóló Suli közösen rendezett nívós, nyolccsapatos felkészülési tornát az U17-es válogatottak számára. Az első napon jól vette az olaszok elleni akadályt a magyar csapat, 13–6-os győzelemmel indított a korosztályos válogatott, amelynek szakmai stábjában ott van a Szentesi VK szakmai igazgatója, Kis Gábor is. Este aztán jött a vihar, így 2–2-es állásnál félbeszakadt a horvátok elleni csoportmeccs, ez kicsit borította az előzetes programot is.

Szombaton aztán magabiztosan menetelt a döntőig a magyar csapat. A horvátokat 13–11-re, majd a németeket 15–10-re verték a magyar fiatalok. Az elődöntőben pedig 18 gólt rámoltak be Montenegrónak, amelyre csak 11 érkezett válaszképp. Jöhetett a szerbek elleni döntő, amelyben a torna két, veretlen csapata találkozott. A szerbek a torna másik elődöntőjében 10–7-re győzték le Horvátországot.

Nagyszerű hangulat és népes közönség gyűlt össze a tikkasztó meleg ellenére is az újszegedi sportuszodába, és bizony a nyári hangulat nagyon sokat dobott a mérkőzésen is. A nyitott uszodában megrendezett fináléban a szerbek kezdtek jobban, de 2–2 után sikerült átvenni a vezetést, majd egy kettős emberelőnyt kihasználva Tóth András találatával először volt kétgólos a különbség, 5–3. Sőt, háromgólos is volt az előny a nagyszünet előtt – hogy aztán a félidőt követően pillanatok alatt fordítsanak a szerbek. Megakadt ekkor a magyar csapat, amely több kapufát is lőtt, de a harmadik negyed utolsó percében sikerült egyenlíteni 8–8-nál.