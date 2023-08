– Lassan másfél hónapja a Topolya játékosa, hogy sikerültek az első hetek?

– Nagyon jól érzem magam, segítőkészek a társak, és az sem másodlagos, hogy a szakmai stábból sokan beszélnek magyarul. Örültem, hogy sikerült bemutatkoznom, nagyon jól éreztem magam a pályán. Sok párharcot nyertem, de egy kiváló csapatba kerültem, ahol nagy a harc a csapatba kerülését, szeretnék élni a kapott lehetőséggel.

– Annak ellenére, hogy szerződést hosszabbított a Debrecennel, nem sokkal később a Topolya bejelentette, hogy megegyeztek az átigazolásról. Ezek alapján úgy tűnik, kitartóak voltak.

– Nem hiába én is szerettem volna megragadni ezt a lehetőséget. Nem anyagi, inkább szakmai előrelépés volt számomra, hiszen európai kupában játszhatok, és a klub, a sportigazgató és a tulajdonos úr is éreztette velem, hogy engem szeretnének. Ezúton is köszönöm a Debrecennek, hogy hozzájárultak, hogy ez a dolog létrejöjjön. A DVSC is marasztalt volna, de megértették, hogy ez egy óriási lehetőség számomra, hálás vagyok Szrdjan Blagojevicsnek is, hogy nem állt a távozásom útjába. Örülök, hogy a Debrecen is áll még az európai kupaporondon, és szurkolok nekik, hogy továbbjussanak a Rapid Wien ellen.

– Szombaton a Radnicski ellen megvolt a bemutatkozás, milyennek látja eddig a szerb bajnokságot?

– Két mérkőzést kívülről láthattam, egyen pedig pályára léphettem, ezek alapján azt mondhatom, egy nagyon fizikális bajnokság a szerb, rengeteg jó játékossal. Nagy tempót próbálnak diktálni, ez persze egyben sok hibát is szülhet. Volt szerencsém játszani a Crvena Zvezda elleni utolsó felkészülési meccsünkön, nem véletlen, hogy a belgrádiak öt-nullára verték a Fiorentinát, teljesen más kategóriába sorolják őket a bajnokságon belül is.

– Milyen a légiósélet? Csatlakozhatott-e Önhöz a családja?

– A feleségemmel mindketten a mellett voltunk, hogy szeretnénk megragadni ezt a lehetőséget. Tudtuk, hogy minden kezdet nehéz, így volt ez most is, hiszen egyedül jöttem, de kétszer már meglátogattak a kisfiammal, ez egy nagy löketet ad. Nagyon kedvesek az itt élő emberek, nem érzem úgy, hogy egy másik országban élnék, csak pozitívat tudok mondani. Most már beindul a kettős terhelés, de eddig, amikor több szabadidőm volt, könnyen haza is tudtam menni.

– Kedden jön a Braga elleni visszavágó a Bajnokok Ligája-selejtezőjében, amelyet három-nullás hátrányból kezdenek meg. Milyen visszavágóra számít?

– A sorsolást megelőző órákban négyre szűkült a lehetséges ellenfeleink száma, és egyik csapat ellen sem mi lettünk volna az esélyesek. Az első meccsen megmutatkozott, nem véletlen lett második a portugál bajnokságban a Braga, amelyben többmillió eurós játékosok játszanak. Kedden szeretnénk kiszolgálni a közönséget, és győztesen elhagyni a pályát, az biztos, hogy nem minden nap adatik meg egy futballistának, hogy egy ilyen találkozón játszhasson.