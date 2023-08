A Hódmezővásárhelyi FC-t búcsúztató Pilisi LK volt az Algyő ellenfele a Mol magyar kupa második fordulójában.

A nagy meleg ellenére magas tempóban kezdődött a meccs, de a tapogatózó időszakot követően az Algyő került fölénybe, és többet is tartózkodott ellenfele kapujának előterében – ziccerig viszont nem jutottak a hazaiak az első félidőben, igaz, a vendégek előtt sem adódott igazán komoly lehetőség.

A fordulás után sem változott érdemben a játék képe, viszont a Pilis is olykor veszélyeztetni tudott. Egy kiugratás után Krizsán tolta el a labdát a kimozduló Szabó kapus mellett, de kisodródott vele, így már nem tudta kapura lőni. Főképp mezőnyben zajlott a játék, az utolsó percek azonban az Algyőről szóltak: Selyem léphetett ki, majd húzta vissza a jobb lábára a labdát, de ziccerébe Isztolyka kapus vetődött bele. Egy perccel később Csányi bal oldali beadását csak kiütötte a vendégek kapusa, a lecsorgót viszont Podonyi a kapu fölé vágta – akárcsak a Füzesgyarmat ellen, most is jöhetett a hosszabbítás.

Itt viszont egyetlen kihagyás elég volt a Pilisnek, hogy gólt szerezzen. A 100. percben egy szabadrúgás jött be az ötösre, nem tudott felszabadítani az algyői védelem, az üresen maradt Tóth Ádám pedig a léc alá lőtt, 0-1. A hátralévő időben ugyan nyomott az Algyő, de nem sikerült kiegyenlítenie, így 120 percnyi játékot követően a Pest vármegyei csapat jutott tovább.

Fülöp Tibor: – A lábunkban volt négy meccslabda, de ezeket kihagytuk. Tudtuk, hogy az ellenfelünk erős a pontrúgásokból, egyszer kihagytunk, ők ezt ki is használták. A végén jól védekezett az ellenfelünk, saját magunkat okolhatjuk, hogy nem sikerült nyernünk. Így is gratulálok a srácoknak, mert szép teljesítmény, hogy idáig eljutottunk. Tanulunk ebből, ilyen mérkőzésen nem engedhetjük meg, hogy ne rúgjunk be négy meccslabdát. Gratulálok a Pilisnek a továbbjutáshoz!

M-Perfect Home Algyő–Pilisi LK 0–1 (0-0, 0-0) – hosszabbítás után

Labdarúgó Mol magyar kupa, 2. forduló. Algyő, 200 néző. Vezette: Baranyai Dávid Mihály (Pálinkás, Balogh).

Algyő: Szabó G. – Rádi, Vastag (Daróczi, 104.), Bozóki (Semjényi, 79.), Horváth A., Kovács M. (Pióker, a szünetben), Dudás (Kiss R., 38.), Deák (Buchholcz, 79.), Csányi, Patai (Podonyi, 67.), Selyem. Edző: Fülöp Tibor.

Pilis: Isztolyka – Kiss B., Nemes (Miklósvári, 68.), Csepregi, Kucsván (Sárán, a szünetben), Krizsán (Félix, 68.), Sipos, Bán (Genczler, 81.), Csikós (Szegedi, 86.), Halmos (Veress, 107.), Tóth Á. Játékos-edző: Miklósvári János.

Gólszerző: Tóth Á. (100.).

Kiállítva: Csepregi (120.).