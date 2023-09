Öt kilométer futás, 20 kilométer kerékpározás, valamint két és fél kilométer futás szerepelt a programban. Azok vehettek részt az ob-n, akik valamilyen formában kötődnek a honvédséghez.

– Mindössze ez az egy verseny szerepel a 2023-as programomban, mert az elmúlt egy esztendőben semmilyen módon nem tudtam felkészülni versenyszezonra. Ez természetesen megnehezítette a szolnoki teljesítményem, akárcsak a 31 Celsius-fokos hőmérséklet, amikor elrajtoltunk. Amiatt, hogy felkészületlenül érkeztem a duatlon ob-ra, folyamatosan izomgörcsök gyötörtek, valamint dehidratáltság a rettentő melegben – mesélte a Délmagyarország érdeklődésére Gábe Tamás, akinek a versenynaptára egy külszolgálati misszióra való felkészítés miatt vált ennyire szűkké.

Nagyjából egy hónappal korábban egy 27 kilométeres terepfutóversenyen vett részt, amely után két napig nem tudott lábra állni egy sérülés miatt.

– Ez a korábbi sérülés mentálisan egy picit kihatott a szolnoki versenyemre, mert tartottam tőle, hogy kiújul. A külső talpélem és a lábközépcsontom repedhetett meg, vagy gyulladhatott be. Szerencsére úgy tűnik helyrejött, mert most nem kínoznak fájdalmak. A katona sporttársakkal a munka és a sport miatt is szoros kapcsolatban állunk egymással, így nagyon jó volt ismét találkozni velük, mindkét életszerepben kisegítjük egymást – mesélte.