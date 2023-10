A már szokásosnak mondható meccskeretével próbálta meg felvenni a Szeged Trondheimben a fonalat a Kolstaddal szemben. Először találkozott a két csapat, ebből pedig a hazaiak jöttek ki jobban már az első percekben is. A negyedik minutumban 3–0, a hetedikben 5–3 állt az eredményjelzőn.

Szinte semmi sem jött össze a szegedi védekezésnek, Szita és Frimmel oldalán Röd szállította a gólokat felállt fal ellen. Sokszor viszont fel sem állhatott a védelem, mivel a támadásban elszórt labdákat gyors lerohanásokból szerzett gólokkal büntették a hazaiak. A visszarendeződéssel óriási gondjai akadtak a Pick-játékosoknak. Szétlőtték a szegedi falat a norvég klasszisok, a 11. percben 10–5-nél, majd a 20.-ban 17–8-nál élt az időkérés lehetőségével Kárpáti Krisztián.

Az Aalborg elleni második félidőt idézte a szegediek játéka, csak sajnos nem a két héttel korábbit, hanem a 2022. október 6-it, amikor tízgólos különbséget pakolt rá a félidei kettőre az akkori dán bajnok. Most a norvég bajnok még ennél is előrébb járt, köszönhetően a remekül védő Bergerudnak is, aki huszonkét labdából 11-et hárított az első játékrészben. Pont annyit, mint amennyi gólt lőtt harminc perc alatt a Szeged, miközben huszonnégyet kapott.

Három–nullás szegedi kezdéssel indult Bodó révén a másoidk félidő, amellyel egy pillanatra felcsillant a remény az eredmény kozmetikázására. A hazaiak kapujában viszont Bergerud egészen extrán védett, 19 védéssel zárta a mérkőzést. A legnagyobb különbség tizennégy volt a két csapat között, ezt sikerült a végén egy Szilágyi-góllal a félideire csökkenteni, 37–24.

Vasárnap Csurgón játszik bajnokit a Szeged, csütörtökön pedig már a Kielce vendége lesz a BL-ben.

Kolstad (norvég)–OTP Bank-Pick Szeged 37–24 (24–11)

Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, A csoport, 4. forduló. Trondheim, Spektrum Arena, 4500 néző. Vezette: Lorente, Serradilla (spanyolok).

Kolstad: BERGERUD – GUDJONSSON 8, RÖD 7, Sagosen 4, Gullerud 1, Johannessen 3, Aalberg 3. Csere: Eck Aga, LYSE 8/2, Björkas 1, Setterblom 1, Langeland 1. Vezetőedző: Christian Berge.

OTP Bank-Pick Szeged: Imsgard – Bombac 1, Garciandía 5, Bánhidi, Kalaras, Szita 2, Frimmel. Csere: Mikler (kapus), Sostaric 3/1, GABER 5, Mackovsek, Martins 2, Stepancic, Jelinic, BODÓ 5, Szilágyi 1. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Hétméteres: 3/2, ill. 3/1.

Kiállítás: 6, ill. 10 perc.