– Nagyon jó hangulatú verseny volt, az eredményhirdetések hihetetlen ünnepléssel zajlottak. A megnyitón és a zárón is felcsendült a görögök ikonikus zenéje, melyre többen táncra perdültek, és járták a szírtakit. Akik nem álltak be a táncosok közé, azokat is magával ragadta a hangulat, a görög életérzés – írta lapunknak megküldött beszámolójában a szentesiek legeredményesebb versenyzője, Pólyáné Téli Éva.

A limasszoli versenyen 25 év feletti sportolók vehettek részt. Érkeztek versenyzők Magyarország mellett Ausztriából, Németországból, Bulgáriából és Romániából is. Nem meglepő módon a Delfinek ismét kiválóan szerepeltek, egyéniben harminc, váltóban három érmet szereztek. A versenynapok mellett kirándulások is színesítették a programjukat. 2023-ban még két hazai verseny vár a szentesiekre Hódmezővásárhelyen és Törökbálinton, de néhányan még az úszók madeirai rövidpályás masters Európa-bajnokságára is elutaznak az év végén.

A legeredményesebb szentesi úszónak Pólyáné Téli Éva bizonyult Limasszolban. Ő hat aranyéremmel térhetett haza, miután mellen, háton és pillén sem győzték le 50, illetve 100 méteren. Melkuhn Dezső öt aranyérmet gyűjtött be. Elsőként csapott a célba a gyorsúszás 1500-, 800- és 400 méteres távján, valamit 400 és 200 vegyesen. Kókai Ibolya négyszer állhatott fel a dobogó tetejére, miután korcsoportjában 50 és 100 mellen, valamint 50 és 100 pillén győzött.

További eredmények: Lekrinszki Éva: 1. hely 200 mell, 100 gyors, 50 gyors, 2. hely: 50 mell, 100 mell Horváth Roland: 1. hely: 400 gyors, 200 mell, 200 gyors, 3. hely: 200 vegyes, 100 gyors, 100 mell Kókai László: 1. hely: 50 gyors, 100 gyors, 50 hát, 2. hely: 100 hát Dr. Berezvai Julianna: 1. hely: 50 mell, 100 mell, 200 mell Nyéki Anikó: 1. hely: 100 pille, 2. hely: 50 gyors, 50 pille, 3. hely: 100 gyors Béres Dorina: 1. hely: 100 mell, 2. hely: 100 hát, 50 hát, 50 mell, 3. hely: 50 gyors Ábel Krisztina: 1. hely: 50 hát, 2. hely: 50 gyors Antonjuk Krisztina: 2. hely: 100 mell, 200 mell, 3. hely: 50 mell Kovács Attila: 2. hely: 200 hát, 3. hely: 50 hát, 100 hát, 400 gyors, 200 gyors Pólya Sándor: 3. hely: 50 mell Váltók: 4x50 női gyorsváltó III. korcsoprt, 2. hely: Szentes (Nyéki Anikó, Antonjuk Krisztina, Ábel Krisztina, Béres Dorina) V. korcsoport, 1. hely: Szentes (Kókai Ibolya, Lekrinszki Éva, Téli Éva, Berezvai Julianna) 4x50 MIX vegyes váltó III. korcsoport, 2. hely: Szentes (Ábel Krisztina, Horváth Roland, Nyéki Anikó, Kovács Attila) V. korcsoport, 1. hely: Szentes (Kókai László, Pólya Sándor, Téli Éva, Kókai Ibolya) 4x50 MIX gyorsváltó III. korcsoport, 3. hely: Szentes (Kovács Attila, Kókai Ibolya, Nyéki Anikó, Horváth Roland) VI. korcsoport, 1. hely: Szentes (Kókai László, Lekrinszki Éva, Téli Éva, Melkuhn Dezső)