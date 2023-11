Bognár Kristóf és Dustin Thomas különcsatájával indult a meccs, majd 13–10-et követően a Szolnok pillanatai következtek. 15–19-nél időt kért a Szedeák, és ugyan Bognár hármasával újra vezetett, de a vendégek is pontosak voltak kintről, 26–23-ra vezettek tíz perc után, az első negyed során pedig bokasérülés miatt Balogh Szilárdot elveszítette a Szedeák. A második negyed is fordulatos játékot hozott, a szolnokiak a félidőig nyolc triplát is bedobtak. A Szedeák kiválóan tartotta magát – sőt, Lake közelijével egyenlített (40–40), majd Zsíros hármasainak is köszönhetően egypontos előnnyel mehetett a nagyszünetre.

Kiválóan, 12–2-vel kezdte a második félidőt a Szedeák, amely Bognár visszatett támadólepattanója után 59–48-ra vezetett, amikor időt kért a Szolnok. Az Olaj ugyan feljött öt pontra, de Locke hét pontjával, majd Woolridge zseniális passza után Bognár kosarával már 15 ponttal vezetett a Szedeák 70–55-nél, amikor egy perc volt a negyedből. Mucza is bepörkölt egy triplát, állva hagyta ellenfelét a Szedeák, 73–55! Megvolt a húsz is Locke távoliját követően (76–56), de Lukács közelije zárta a játékrészt: 18 ponttal vezetett a Szedeák az utolsó negyed előtt.

Eltelt a negyed fele, amikor Bognár és Zsíros is megkapta a negyedik hibáját, a Szolnokra pedig nem fújtak faultot, de 12 pont még megmaradt a szegedi előnyből. Woolridge zsákolt egyet, de Clay egy triplával válaszolt, 84–73. A hajrára is tíz pont körüli szegedi előnnyel érkeztünk meg, de 30 másodperccel a vége előtt Clay hármasával négy pont volt csupán a különbség. A büntetőzésnél azonban a Szedeák maradt higgadtabb, és végül zsinórban negyedik sikerét aratta a bajnokságban.