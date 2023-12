– Megünnepelte a bajnoki címet?

– Nem igazán. Vasárnap elmentem a templomba, és hálát adtam, hogy sikerült nyernem. Amúgy sem lehet olyan nagyon ünnepelni, sőt pihenni sem, hiszen alig egy hónap múlva, január 16-án kezdődik Debrecenben a Bocskai István-emlékverseny, arra pedig készülni kell, vagyis inkább szinten tartani magamat.

– Kijelenthető, hogy ezúttal bivalyerős volt a 71 kilogrammos súlycsoport mezőnye?

– Ez igaz. Két nehéz és két kötelezőnek mondott meccset hoztam, elég erős ágat kaptam. Minden nap kellett bokszolnom, minden nap meg kellett küzdenem azért, hogy továbbjuthassak. A legerősebb ellenfelem a második nap, a negyeddöntőben az ukrán srác volt, aztán hasonló szinten következett a döntő, miközben az első meccs és az elődöntő nem állított ilyen komoly kihívás elé.

– Milyen volt az egykori szegedi Oroyovwe Isaak ellen meccselni a fináléban?

– Érdekes helyzet, kicsit fura és szokatlan volt, az biztos... Amikor én elkezdtem bokszolni, ő akkor volt a csúcson, akkor került be a válogatottba, én pedig csak hallgattam a híreket róla, azt, hogy ő abban az időszakban az elithez tartozott. Ezért is gondolom, hogy rendkívül értékes az ellene elért győzelem. Tizenegy év korkülönbség van kettőnk között, és az edzőm, Gál László igazán büszke lehet magára, hiszen két tanítványa csapott össze egy olimpiai súlycsoport döntőjében a magyar bajnokságon. Isaak tőle indult, én most vagyok vele, és a két tanítvány komoly tétért találkozott egymással.

– Mennyire mer, tud, akar, lehet tovább gondolni 2024-ben a Bocskai-emlékversenynél?

– Lehet, miért ne? Az első olimpiai kvalifikációs tornára az olaszországi Busto Arsizióban kerül sor, ahol 49 kvótát osztanak ki február 29. és március 12. között. Az utolsó kvótaszerzési lehetőség május 23. és június 3. között lesz a thaiföldi Bangkokban, ahol a fennmaradó 51 kvótát lehet megszerezni, de ezt jó lenne már elkerülni. Addig pedig elég hosszú és kemény edzőtáboraink lesznek a válogatottal. Reménykedem, hogy meggyőző ökölvívást mutattam be, és nem tudom, hogy bárki is akarna alacsonyabb vagy magasabb súlycsoportból a 71 kg-ban versenyezni, de sokkal inkább a januári debreceni esemény lehet a vízválasztó.