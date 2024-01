Óriási izgalmakból és nem várt meglepetésekből is bőven kijutott a Pro Liga küzdelmei során. Több csoportmérkőzésen is a végjátékban, az utolsó percben alakult ki a végeredmény. Jól szemlélteti a kiegyensúlyozott erőviszonyokat, hogy mindössze egy csoportelső zárt 100%-osan, éppen a döntőben is érdekelt Kalmi Trafik.

A végső győzelemre esélyesek közül ketten is búcsúztak már a negyeddöntők során. A minifoci-válogatottal világbajnoki bronzérmes Csoszánszki Dáviddal felálló Happy Boys-Botlik Bt.-t 1–1-es rendes játékidő után búcsúztatta a Deszk SC. Nem jutott tovább a Kész Group sem, a későbbi bronzérmes Varga Csárda-MVSE ellen.

A téthez mért, kiélezett játékot és mindössze egy-egy gólt hozott mindkét elődöntő. Helyzetekből azért nem szűkölködött egyik csapat sem, de a korai találat meghozta a Kalmi és a PFF sikerét is, így a döntőben megismétlődött a kettőjük csoportmeccse, amely 3–0-s Kalmi-győzelemmel zárult.

Színvonalas, jó iramú találkozót hozott 2x25 percben a gálamérkőzés is a Szeged Öregfiúk (Tombácz, Halász, Fülöp, Koncz, Makra, Bány, Völgyi, Hadár, Magyar Gy., Tóth A.) és az Újpest Öregfiúk (Szűcs, Jenei, Egressy, Tamási, Erős, Rajczi, Kerényi, Szélesi, Véber, Gyimesi, Privigyei, Novota) között. Az első félidőben még nem rezzent a háló, a második elején viszont Rajczi Péter törte meg a csendet, amire Koncz Zsolt válaszolt gyorsan, majd Völgyi juttatta előnyhöz a Szegedet, a végeredményt pedig Rajczi állította be, 2–2.