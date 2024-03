54 év után először rendez nemzetközi felnőtt világversenyt a Magyar Evezős Szövetség, ez lesz a valaha volt legnagyobb nemzetközi sportági esemény hazánkban. A négynapos evezős ünnep valójában két sportesemény egyben.

Az európai olimpiai és paralimpiai kvalifikációs regatta alkalmával négy versenyszámban 10 olimpiai kvóta és 3 paralimpiai versenyszámban 3 kvalifikációt érő helyezés megszerzésére van lehetőség. 1932 óta minden nyári olimpián képviselte evezős Magyarországot, a kvalifikációs regatta alkalmával öt egységben 6 sportoló küzdhet az újabb ötkarikás, egy pedig a paralimpiai részvételért.

Az Európa-bajnoki futamokon 9 hajóegységben 22 magyar evezős indul harcba az érmekért.

– A sportirányításban kiemelt célunk volt, hogy az idei évben minél több olyan versenyt hozzunk hazánkba, amelyek szerepet játszanak a párizsi olimpiai kvalifikációban is. Nagy öröm, hogy evezésben is vendégül láthatjuk a sportág kiválóságait. A hazai környezet, a magyar szurkolók támogatása minden ilyen alkalommal nagy segítség a versenyzőinknek. Továbbá sportdiplomáciai szempontból is jelentős sikerekről van szó, hiszen nagy elismerés a nemzetközi sportélet szereplőitől, hogy ránk bízzák ezeknek a jelentős nemzetközi versenyeknek a rendezését – mondta el dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

Az evezés évszázados hagyományokkal rendelkező sportág, Széchenyi István honosította meg hazánkban, és 1932 óta minden nyári olimpián képviselte evezős Magyarországot.

– A hazai rendezésű Európa-bajnokság és kontinentális olimpiai, paralimpiai kvalifikációs regatta kiváló alkalom, hogy szélesebb körben is megismerhessék a sportágat. Bízom benne, hogy a négy napos rendezvény az evezés ünnepe lesz, ahol teltházas lelátó előtt versenyezhetnek válogatottjaink. További célkitűzésünk, hogy az esemény szolgálja a sportágfejlesztési stratégiánk pilléreit is az utánpótlásfejlesztés, az egyetemi sport és az élsport terén. Utóbbi az olimpiai kvótákban testesül meg – magyarázta el Cseh Ottó, a Magyar Evezős Szövetség elnöke.

Az áprilisi kontinensviadalon a legfontosabb cél az olimpiai kvóta és az Európa-bajnoki érmek megszerzése, de a szervezők szándéka, hogy minél többen látogassanak ki a rendezvényre, teltházas lelátóról szurkoljanak a magyar sportolóknak, és a nézők evezős élményeket szerezhessenek a négynapos fesztivál programjai során.

Ilyen különleges program április 27-én az angolszász országokban nagy hagyományú egyetemi nyolcas versenyek mintáját követve a Gránit Bank Egyetemek Regattája, amelyen nyolc magyar egyetem evezősei küzdenek meg egymással nyolcas hajóegységekben.

A fiatalabbaknak április 26-án szurkolhatunk majd, több mint 400, 12-18 éves korú diák méri össze felkészültségét az evezős ergométeres diákolimpia döntőjén a szurkolói sátorban.

A verseny teljes ideje alatt változatos programok várják a látogatókat a két részből álló szurkolói zónában: lesz szurkolói sátor és kiállítói falu evezéssel kapcsolatos standokkal és gasztronómiai szolgáltatókkal. A Sportoló Nemzet programmal együttműködve a szurkolói sátorban az egész testet átmozgató evezős ergométerezést lehet majd kipróbálni, a bátrabb amatőrök pedig napi ranglista versenyeken indulhatnak. Ugyanitt kivetítőkön lehet majd követni a futamokat.

Az evezős történeti kiállításon többek között az ország legidősebb hajóját tekinthetik meg az érdeklődők. A kisgyermekes családokat kézműves programokkal várják a szervezők, valamint üzenőfal, fotófal és kvíz állomás színesítik a szurkolói programot.