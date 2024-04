A Szentesi Delfin ESC-t húszan képviselték a szomszédvári eseményen, akik negyvenöt érmet szereztek, köztük huszonnégy aranyat, tizenöt ezüstöt és hat bronzot gyűjtöttek. A Kurca-parti klub két legeredményesebb úszója, Virágos Éva és Pengő Erzsébet hét, illetve öt alkalommal csapott elsőként a célba.

Ami az egyéni eredményeket illeti, Virág Éva hét számban állt rajhoz, ezek közül egyik sem sem talált legyőzőre. Pengő Erzsébet is ötször állhatott fel a dobogó tetejére, valamint egy ezüstérmet is begyűjtött. Palásti Katalin és Pólyáné Téli két-két alkalommal lett első, előbbi viszont egy második hellyel is gazdagodott.

Venczel Kincső mindössze csak a világcsúcsot jelentő versenyszámára koncentrált, de rajta kívül egy-egy aranymedált szerzett Horváth Roland, Debreczeni Beáta, Bocskay Zsófia, Kókai László és Bodnár Istvánné.

Világraszóló szentesi siker is született Hódmezővásárhelyen, ugyanis Venczel Kincső 200 méter pillangón új korosztályos világcsúcsot úszott. Venczel 2:30,66-os idővel csapott célba, ezzel az amerikai Laura Val 2001 óta fennálló 2:31.55-ös csúcsát adta át a múltnak.

Legközelebb már hazai környezetben, a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában ugranak medencébe a Delfin versenyzői május 11-én.