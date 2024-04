A Ferencváros szerda esti legyőzését követően új fejezet kezdődött a Pick Szeged idényében. Biztossá vált, hogy ismét ott lesznek a kékek a bajnoki döntőben, míg a magyar kupa május 18-19-i négyes döntőjére már korábban kvalifikálták magukat. Mindezek azt jelentik, egy hónapon át nyugodtan és teher nélkül készülhet Kárpáti Krisztián együttese.

Bajnoki idegenben

A 26. fordulóból előrehozott mérkőzéssel folytatja a Szeged Budakalászon ma 17 órától. A hazaiak nagyszerű idényt futnak, hiszen huszonegy pontjukkal jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a Dabast, a hatodik helyen állnak. Az ötödik Csurgótól is mindössze egy pont választja el őket. Csoknyai István legénysége három mérkőzés óta nyeretlen, ugyanis legutóbb a Telekom Veszprémtől kaptak ki otthon 43–30-ra, idegenben pedig 29–28-ra a PLER-től, Tatabányán pedig 30–30-as döntetlent játszottak.

2023 utolsó bajnokiját Szegeden egymással játszotta a Pick és a Budakalász. Akkor 39–29-re nyertek a hazaiak. Kalaras egyéni gólcsúcsot döntött, nyolszor volt eredményes, de Szilágyi Benjámin is 6/6-tal zárta a találkozót.

Távozik Bombac

Véget ért a pletykák időszaka, ugyanis a másodosztályból feljutó Győri ETO hivatalosan bejelentette, a következő szezonra leigazolta Szegedről a szlovén válogatott irányítót, Dean Bombacot. A nemzeti csapatával a párizsi ötkarikás játékokra készülő, 35 esztendős játékmester hároméves szerződést kötött új csapatával.

Az már korábban kiderült, hogy a Szeged két új irányítóval vág neki a következő idénynek, ugyanis Magdeburgból az izlandi válogatott Janus Smárasont, Bukarestből pedig a szerb nemzeti csapatot is erősítő Lazar Kukicsot igazolták le. Rajtuk kívül érkezik még a Pick kapujában Thulin, beállóba pedig Toto.

Kihagyja az olimpiát

Az OTP Bank-Pick Szegedet erősíti a következő két idényben Magnus Röd is. A 26 éves jobbátlövő a napokban jelentette be, úgy döntött, hogy kihagyja a párizsi olimpiát. A januári Eb-n lábtörést szenvedett.

– Nem vagyok kész arra, hogy a sérülésem után megharcoljak azért, hogy bekerüljek az olimpiai keretbe. Nekem és a válogatottnak is jobb, ha most tartok egy kis szünetet. Ha Norvégiát akarod képviselni a párizsi keretben, akkor fizikálisan és mentálisan is 100 százalékosnak kell lenned. Én viszont most 100 százalékosan arra szeretnék koncentrálni, hogy egészséges és sérülésmentes legyek – nyilatkozta Röd a norvég szövetség honlapján.