17 tematikus nyári tábort szervezett a vásárhelyi Művelődési Központ - Állatokkal ismerkednek, kézműveskednek

– Másodjára jöttem el ebbe a tá­borba, mert tetszett, jól éreztem magam, szórakoztatóak voltak a programok és sokat tanultam. Szeretem az állatokat, a kutyák a kedvenceim, otthon három van: Lola, Buksi és Picike – mondta végig mosolyogva Vetró Viktória, a vásárhelyi, Barátaink az állatok nyári tábor egyik résztvevője. Összesen harmincan van­­nak. A diákok meglévő tudására alapozva különböző házi, vadon és vízben élő állatokkal ismerkednek meg. Azok mozgását, hangját is utánozzák – ebből mindig vicces dolgok kerekednek –, a fantáziát használva al­­kotnak virtuális, nem létező élőlényeket, és játékos feladatokat oldanak meg.Nem a négy fal között teszik mindezt, élőhelyeiken is megfigyelik az állatokat, tegnap az úgynevezett kubikos gödrökhöz indult a csapat biciklivel, csütörtökön a Molnár-tanya következik, pénteken a Szegedi Vadaspark, de ellátogatnak a helyi Szent István Általános Iskola Időspirál élményközpontjába is, ahol különböző földrészek, tengerek, óceánok élő­­világával ismerkednek majd meg virtuálisan – vázolta a programot Ráczné Kecskeméti Ágota. A „táborlakók" pontokat gyűjtenek, amelyek végül ajándékokká változnak.A BFMK új, különálló épületé­ben a gyerekek – 20-an vannak – kézműveskednek, Kérdő Gi­­zella irányításával. Nagyon lelkesen, és tegnap időnként a fiúk segítettek a lányoknak a varrásban. A 8 éves Noéminek nem kellett. – Szeretek kézműveskedni, otthon is szoktam, most éppen varrunk. Rajzolni, festeni is szeretek – mondta. A 9 éves Szabó Anna is szereti próbára tenni kézügyességét, szintén szívesen rajzol és fest, főként állatokat, mert azokat kedveli a legjobban.– Most arra várok, hogy segítsen valaki befejezni a varrást – árulta el kicsit szégyenlősen.A kézműveseknél is gazdag a kínálat. A kicsik különböző festési technikákat is elsajátítanak a héten. Olyan különleges is van közte, mint az üvegfestés, és a zsugorka, amelynél speciális fó­­liára festenek, ami hő hatására felére csökken, összezsugorodik – innen a neve. A körmöcsketechnikával is foglalkoznak, azzal is készítenek tárgyakat, ajándékokat. Textilekkel is dolgoznak, batikolnak, varrnak és szőnek.– Sokáig Somogyi Rózsával közösen vezettük, csi­­náltuk ezt a tábort. Sajnos a közelmúltban elhunyt, rá is emlékezünk a résztvevőkkel – mondta búcsúzóul Kérdő Gizella. A gyerkőcök annyira be­­lemerültek az alkotásba, alig vették észre, mikor távoztam.A programok augusztus közepéig, egyhetes turnusokban, reggel 8-tól 16 óráig nyújtanak kikapcsolódást a diákoknak, szakképzett pedagógusok felügyeletével.