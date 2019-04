Az OMÉK társrendezvénye lesz az állattenyésztési napok - Nagydíjas a szentesi Árpád-Agrár

– Az idei, a XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok a 79. OMÉK társrendezvénye lesz – jelentette be köszöntőjében a termékdíjkiosztón Antal Gábor, a rendező cég, a vásárhelyi Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója. Arra is kitért, hogy az északi, majd a keleti elkerülő elkészülte, a teljes körgyűrű kialakulása jelentősen megkönnyíti a közlekedést – ezt az útvonalat ajánlják a látogatóknak –, főként azért, mert a városban, a városon keresztül a tramtrainmunkálatok alaposan megnehezítik a közlekedést. A bevezető után Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára bővebben is szólt a társrendezőségről.– Ez a legnagyobb szabású és nagyon magas színvonalú vidéki rendezvény. Segítjük az állattenyésztőket az itteni megjelenésben, mert szövetségben dolgozunk egymással és a tenyésztőkkel. A folyamatos megújulás, az innováció mindig is jellemezte a vásárhelyi rendezvényt. Az OMÉK törekszik a nemzetközivé válásra, ebben is jó példa, előkép az állattenyésztési napok a külföldi látogatókkal, kiállítókkal, vendégországgal – jelentette ki Feldman. Tavaly 24 országból jöttek a vásárhelyi kiállításra és vásárra, de akadt olyan év, mikor ez a szám 35 volt. A rendezvény ebben az évben május 9-től 11-ig lesz a kiállítási centrumban.Az idei termékdíjra 31 pályázat érkezett – a tavalyi jubileumkor ez a szám 46 volt –, 8 a növénytermesztésben és 23 az állattenyésztésben, 5 külföldivel. Csongrád megyét egyedül az Árpád-Agrár Zrt. képviselte. Igaz, remekül: a közel 60 éves szentesi központú cég érdemelte ki a növénytermesztés nagydíját a High-tech palántanevelés a helyi adottságokra épített gazdaságfejlesztéssel című pályázatáért.– A kezdetektől részt veszünk a vásárhelyi kiállításon és vásáron, eleinte állatokkal is, manapság főként a kertészettel. A szaporítóanyag előállítása, a palántanevelés nagyon fontos. Mindig azt vallottuk: a szomszéd kertészeteket, kertészeket segíteni kell, mert nem legyőzendő ellenfelek, hanem potenciális partnerek. Ma már 1000 olyan partnerünk van, akit minőségi szaporítóanyaggal látunk el. A jövőben is ezt az üzletpolitikát követjük, mert csakis összefogással boldogulhatunk – közölte Csikai Miklós, az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója. Az állattenyésztési nagydíjat a piliscsabai UBM Feed Kft. érdemelte ki.Fekete Balázs kiállításigazgató megemlítette: a nagydíjak kivitele ismét egyedi és vásárhelyi készítésű – ezúttal a Rosetta Üvegstúdió munkája –, lézergravírozott üveg. Pont olyan technikával készült, mint a kiállítási centrum területén lévő új irodaház – ott tartották az ünnepséget – előtti szarvasmarhaszobor. Egy harmadik míves nagydíjat is kiosztottak: Feldman Zsolt államtitkár kapta, mert évek óta rendszeres résztvevője és segítője az állattenyésztési napoknak.