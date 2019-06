Fiatalok randalíroztak, fizetős lett az eddig ingyenes belvárosi vécé Hódmezővásárhelyen

Sokat javult a helyzet a nyilvános illemhelyen, amióta fizetni kell a használatért. Tisztább a mosdó, van vécépapír és kéztörlő is, amióta a fiatalok és a hajléktalanok nem tesznek tönkre mindent. Fot

Több olvasónk jelezte: fizetős lett a Bankpalota mögötti, a Hódi Pál utcai játszótér melletti nyilvános vécé, amely ed­­dig, mintegy 3,5 éve ingyenes volt. Most 150 forintért hasz­nálhatják az arra járók. A vásárhelyiek erről az önkormányzatot is tájékoztatták. A hivatal utánajárt, és kiderítet­­te, hogy az illemhely a HMSZ NZrt. kezelésében van, és az ezzel kapcsolatos terveikről, az eljárásról nem értesítették őket, a városi tulajdonú cég önként, saját hatáskörben döntött a fi­­zetőssé tételről.Elmentünk a vécéhez, amelyen falragaszok értesítik a la­­kosságot: június 17-től 150 forint a használati díj. Az arra járók csodálkoztak – már megszokták, hogy díjmentesen használhatják a helyet –, de nem háborogtak, tudomásul vet­­ték a változást. Kíváncsiak voltunk, miért volt szükség erre a lépésre. Az illemhelyen dolgozó egyik alkalmazottól megtudtuk: áldatlan állapotok uralkodtak. – Drogoztak, füveztek, rágyújtottak, ittak itt a fiatalok, akik tanítás után jöttek be. Ütötték-verték egymást, verekedtek, hánytak, fiúk és lányok vegyesen voltak – sorolta a neve el­hallgatását kérő középkorú nő, az egyik dolgozó.A hajléktalanok is bevac­kol­­tak, ott aludtak, olykor össze­­csinálták magukat – nem győztek takarítani, közölte. Nem fogyott ki a panaszból: fő­­ként a diákok a vécé fedelére pisiltek, köpködték a tükröt, a piszoár lyukaiba rágót tömtek, nem folyt le a vizelet, a kukát összerugdosták, és a csapokból kiszerelték a mozgásérzékelőt. – Tarthatatlan állapotok voltak, mi is sürgettük az intézkedést, tenni kellett valamit – árulta el az asszony.– Az ingyennek nincs becsülete – jelentette ki Magyar József, a HMSZ üzemeltetési igazgatója. – Már a nyitástól elkezdődött ez, és egyre rosszabbak lettek a viszonyok. Rendszeresen lopták a vécé­pa­pírt, volt, hogy ráültek a kéz­­mosóra, ami leszakadt. A vége felé már szinte lebujként, kocsmaként „működött". Azért lett fizetős, hogy ezeket az állapotokat megszüntessük. Eddig jók a tapasztalatok – mondta az üzemeltetési igazgató.